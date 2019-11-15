Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГБР взялось расследовать взрывы в Балаклее

Пятница, 15 ноября 2019, 18:33

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве начали досудебное расследование обстоятельств, при которых произошли взрывы на территории военного склада Министерства обороны в Харьковской области.

Источник: ГБР

Детали: Событие квалифицировали по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса (халатное отношение военного к службе, повлекшее существенный вред в условиях особого периода).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.

Что предшествовало: По данным военных, 15 ноября на территории центральной артиллерийской базы в Балаклее Харьковской области проходила утилизация остатков боеприпасов и элементов, не подлежащих транспортировке.

Военные осуществляли плановое уничтожение в специально оборудованном котловане. Прозвучало около 20 взрывов.

В Минобороны заверили, что ситуация контролируемая и безопасная.

Вскоре Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате взрывов погибли двое саперов и получили ранения четверо военных.

В то же время, в сообщении ГБР идет речь о взрыве во время разминирования и загрузки боеприпасов на технику.

Дословно ГБР: "Проводилась плановая работа по разминированию технической территории и загрузке боеприпасов на технику. Во время чего произошло детонирование, возгорание и три взрыва".

Читайте также: На пороховой бочке. Когда и почему в Украине взрывались армейские склады

Город грехов. Как "пилят" бюджет во взорванной Балаклее

Украинская правда
Темы: ГБРМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
ГБР
Шестеро военных подорвались на мине в Ровенской области: двое погибли
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
Все новости...
Реклама: