ГБР взялось расследовать взрывы в Балаклее

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Пятница, 15 ноября 2019, 19:33

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве начали досудебное расследование обстоятельств, при которых произошли взрывы на территории военного склада Министерства обороны в Харьковской области.

Источник: ГБР

Детали: Событие квалифицировали по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса (халатное отношение военного к службе, повлекшее существенный вред в условиях особого периода).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.

Что предшествовало: По данным военных, 15 ноября на территории центральной артиллерийской базы в Балаклее Харьковской области проходила утилизация остатков боеприпасов и элементов, не подлежащих транспортировке.

Военные осуществляли плановое уничтожение в специально оборудованном котловане. Прозвучало около 20 взрывов.

В Минобороны заверили, что ситуация контролируемая и безопасная.

Вскоре Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате взрывов погибли двое саперов и получили ранения четверо военных.

В то же время, в сообщении ГБР идет речь о взрыве во время разминирования и загрузки боеприпасов на технику.

Дословно ГБР: "Проводилась плановая работа по разминированию технической территории и загрузке боеприпасов на технику. Во время чего произошло детонирование, возгорание и три взрыва".

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Украинская правда
Темы: ГБР Минобороны


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