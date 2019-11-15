Кабмин назначил нового представителя в Раде

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Пятница, 15 ноября 2019, 22:21

Представлять Кабинет министров в Верховной Раде будет заместитель председателя фракции "Слуга народа" Елена Шуляк.

Источник: Урядовий портал, глава пресс-службы фракции "Слуга народа" Женя Кравчук

Премьер Алексей Гончарук: "Наша задача – объяснять важность и положительные последствия предлагаемых нами изменений, чтобы народные депутаты, имея всю необходимую информацию, могли донести до своих избирателей и поддержать инициативы Кабинета Министров во время голосования на пленарных заседаниях.

Елена за время работы в ВР уже продемонстрировала отличные результаты в этом направлении".

Детали: Правительство утвердило Шуляк на вечернем заседании в пятницу, 15 ноября.

Елена Шуляк является зампредом комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

До этого занимала должность члена Правления, руководителя сектора "Строительство" BRDO, генерального директора ООО "Мидланд Девелопмент Украина" и ряд должностей в бизнес-сегменте.

На общественных началах была вице-президентом Союза украинских предпринимателей и вице-президентом Young Presidents' Organization.

 

Что предшествовало: Народный депутат "Слуги народа" Ирина Верещук сложила полномочия представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

Верещук сообщила: "Мы не нашли общего языка с премьером, мы не сработались... Я считаю, что нам надо было более профессионально работать с депутатами, учитывать их мнение".

Она также раскритиковала решение фракции об исключении Анны Скороход.

Напомним:

  • 15 ноября фракция "Слуга народа" исключила из своего состава Анну Скороход и Антона Полякова.
  • Кабинет министров назначил Ирину Верещук представителем правительства в Верховной Раде 4 сентября.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров Верховная Рада


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