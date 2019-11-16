СБУ завершила следствие о хищениях в Пивденкомбанке

СБУ направила в суд обвинительный акт о хищении 38 миллионов долларов США топменеджментом Пивденкомбанка.

Источник: пресс-центр СБУ в субботу

Детали: В спецслужбе отметили, что следствие, которое ведется под процессуальным руководством Генпрокуратуры, обоснованно видит в действиях должностных лиц признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Дословно: "Во время досудебного следствия СБУ установила, что руководство банка разработало механизм присвоения средств учреждения. В течение 2012-2014 годов злоумышленники незаконно передали в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах Пивденкомбанка в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании, связанной с ними.

После невозврата кредита, из-за противоправных действий топменеджмента Пивденкомбанка, закладные 38 миллионов долларов США были списаны в пользу иностранного банка".

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