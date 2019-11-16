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СБУ завершила следствие о хищениях в Пивденкомбанке

Суббота, 16 ноября 2019, 11:49

СБУ направила в суд обвинительный акт о хищении 38 миллионов долларов США топменеджментом Пивденкомбанка.

Источник: пресс-центр СБУ в субботу

Детали: В спецслужбе отметили, что следствие, которое ведется под процессуальным руководством Генпрокуратуры, обоснованно видит в действиях должностных лиц признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Дословно: "Во время досудебного следствия СБУ установила, что руководство банка разработало механизм присвоения средств учреждения. В течение 2012-2014 годов злоумышленники незаконно передали в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах Пивденкомбанка в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании, связанной с ними.

После невозврата кредита, из-за противоправных действий топменеджмента Пивденкомбанка, закладные 38 миллионов долларов США были списаны в пользу иностранного банка".

Предыстория:

  • 26 сентября 2014 года Национальный банк Украины решил ликвидировать "Пивденкомбанк". Свои лучшие времена банк пережил в период президентства Януковича.
  • Эксперты объясняют это дружескими отношениями экс-главы наблюдательного совета Руслана Цыплакова и Виктора Викторовича Януковича - ныне покойного сына бывшего президента.
  • В мае 2017 года Генеральная прокуратура сообщила, что проводит досудебное расследование по фактам хищения в течение 2011 - 2014 лет должностными лицами и акционерами ПАО "КБ "Пивденкомбанк" и ПАО "Терра Банк", средств на сумму более 4 млрд гривен, в результате чего банки оказались в состоянии неплатежеспособности.

Украинская правда
Темы: СБУбанки
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