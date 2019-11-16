Арсенал в Балаклее не представляет угрозы для местного населения - военные

Военный арсенал в Балаклее, где во время утилизации боеприпасов произошли взрывы, не представляет угрозы для местных жителей.

Источник: комментарий командующего Сил логистики ВСУ, генерал-лейтенант Олег Вишневского, сообщает АрмияInform

Дословно: "В течение ночи определенным составом пожарного наряда осуществлялось патрулирование технической территории. Возгораний и задымлений не наблюдалось. Сейчас военный арсенал является безопасным по взрыво-пожарной безопасности", отметил Вишневский.

Детали: Вишневский уточнил, что в настоящее время на технической территории военного арсенала продолжаются следственные действия.

По его словам, после событий 2017 г. территория арсенала очищена почти на 60%.

"Все остальные боеприпасы вывезены или сложены в защищенное бетонное хранилище, на открытых площадках боеприпасы не хранятся", - сообщил Вишневский.

Напомним,

15 ноября во время утилизации боеприпасов на территории центральной артиллерийской базы у Балаклее Харьковской области произошли взрывы.

По данным военных, на технической территории утилизировали остатки боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать. Военные осуществляли плановое уничтожение в специально оборудованном для этого месте - котловане, прозвучало около 20 взрывов.

В Минобороны заявили, что ситуация на территории под Балаклеей контролируема и безопасна.

По данным Генштаба, в результате взрывов погибли двое саперов, 5 военных получили ранения различной степени тяжести.

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