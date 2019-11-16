Турция не планирует отказываться от российских С-400

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Суббота, 16 ноября 2019, 20:54

В Департаменте оборонной промышленности Турции заявили, что Анкара закупила российские зенитно-ракетные комплексы С-400 для того, чтобы использовать их и не планирует отказываться от этой техники.

Источник: DW со ссылкой на интервью главы Департамента оборонной промышленности Турции Исмаила Демира CNN Turk

Детали: Заявление представителя Департамента прозвучало через несколько дней после переговоров в Вашингтоне между президентами Турции и США Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом.

Дословно: "Неправильно сказать, что мы просто не будем использовать их, когда речь идет о системе, которую мы закупили для собственных нужд и за которую мы заплатили столько денег. Нам необходимо идти дальше и уважать подписанные нами соглашения", - заявил Демир.

Детали: Также чиновник заявил, что турецкий персонал продолжает изучать в России использование С-400, но в Турции "не будет российских специалистов, которые будут управлять этими комплексами".

Темы: Турция Росcия оружие


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