Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турция не планирует отказываться от российских С-400

Суббота, 16 ноября 2019, 19:54

В Департаменте оборонной промышленности Турции заявили, что Анкара закупила российские зенитно-ракетные комплексы С-400 для того, чтобы использовать их и не планирует отказываться от этой техники.

Источник: DW со ссылкой на интервью главы Департамента оборонной промышленности Турции Исмаила Демира CNN Turk

Детали: Заявление представителя Департамента прозвучало через несколько дней после переговоров в Вашингтоне между президентами Турции и США Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом.

Дословно: "Неправильно сказать, что мы просто не будем использовать их, когда речь идет о системе, которую мы закупили для собственных нужд и за которую мы заплатили столько денег. Нам необходимо идти дальше и уважать подписанные нами соглашения", - заявил Демир.

Детали: Также чиновник заявил, что турецкий персонал продолжает изучать в России использование С-400, но в Турции "не будет российских специалистов, которые будут управлять этими комплексами".

Темы: ТурцияРосcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Турция
Эрдоган считает, что российские военные покинут Карабах до 2025 года
США не спешат продавать F-16 Турции
США могут разблокировать продажу F-16 Турции на следующей неделе
Последние новости
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
Все новости...
Реклама: