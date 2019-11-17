Главные новости субботы и ночи: медобследование Трампа, розыск экс-нардепа

Результаты медицинского обследования президента США, розыск экс-нардепа Дмитрия Святаша – новости, которые были актуальны 16 ноября.

О розыске

Экс-нардеп Верховной Рады Дмитрий Святаш объявлен в розыск.

Информация о розыске Святаша по делу, подследственному НАБУ, размещена в разделе "Лица, скрывающихся от органов власти" с пометкой о дате его исчезновения 8 ноября 2019 г.

О Трампе

Белый дом рассказал о результатах медицинского обследования президента США Дональда Трампа.

"Президент остается здоровым, энергичным и не имеет жалоб, о чем свидетельствуют его неоднократные энергичные выступления перед тысячами американцев несколько раз в неделю".

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