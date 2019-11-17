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Главные новости субботы и ночи: медобследование Трампа, розыск экс-нардепа

Воскресенье, 17 ноября 2019, 07:00

Результаты медицинского обследования президента США, розыск экс-нардепа Дмитрия Святаша – новости, которые были актуальны 16 ноября.

О розыске

Экс-нардеп Верховной Рады Дмитрий Святаш объявлен в розыск. 

Информация о розыске Святаша по делу, подследственному НАБУ, размещена в разделе "Лица, скрывающихся от органов власти" с пометкой о дате его исчезновения 8 ноября 2019 г.

О Трампе

Белый дом рассказал о результатах медицинского обследования президента США Дональда Трампа.

"Президент остается здоровым, энергичным и не имеет жалоб, о чем свидетельствуют его неоднократные энергичные выступления перед тысячами американцев несколько раз в неделю".

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О других важных новостях

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе. 

Следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время - Верховная Рада не проголосовала необходимые поправки к закону о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование.

Украинские спортсмены Ата Атдаев и Анастасия Светкивская завоевали золотые медали на чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА), который проходит в Бахрейне.

Темы: Трамп
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