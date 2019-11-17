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Сборная Украины ничьей завершила отбор к Евро-2020

Воскресенье, 17 ноября 2019, 17:18

Сборная Украины сумела завершить отборочный турнир Евро-2020 без поражений. В заключительном матче квалификации украинцы на последних секундах игры с Сербией избежали поражения.

Матч, прошедший в Белграде в воскресенье 17 ноября, завершился со счетом 2:2.

Напомним, что игра с Сербией в турнирном плане ничего не решала, поскольку подопечные Андрея Шевченко досрочно завоевали путевку на Евро-2020, выиграв свою группу.

Впрочем, в игре с сербами Шевченко не стал экспериментировать с составом, выставив сильнейших на данный момент. Уже на восьмой минуте украинцы пропустили гол. В штрафной площадке мяч попал в руку Николаю Матвиенко, и судья указал на 11 метров. С пенальти Душан Тадич легко переиграл Андрея Пятова - 1:0. На 23-й минуте после удара Андрея Ярмоленко мяч попадает в штангу ворот сборной Сербии. Даже после пропущенного гола сине-желтые играли в классный футбол и не оставляли атакующих порывов.

Сербы также опасно атаковали. Два опасных удара от Александра Митровича и Адама Ляйича были близки к цели. На 33-й минуте украинцы сравнивают счет. После паса от Виктора Цыганкова Роман Яремчук пробил головой в верхний угол ворот - 1:1. На 45-й минуте еще один удар от Яремчука взял вратарь сербов Предраг Райкович.

На старте второго тайма украинцев уже выручил Пятов, отбив коварный удар Ляйича. На 56-й минуте Сербия забивает второй гол. После паса в штрафную сборной Украины ошибся Александр Караваев, и Митрович расстрелял ворота Пятова - 2:1. На 72-й минуте Митрович мог оформить дубль, но его удар взял Пятов.

Отыгралась сборная Украины в последние секунды дополнительного времени. Удар Караваева с метров 15-ти отразил Райкович, и Андрей Ярмоленко поборолся за мяч и отдал на 11-м на Артема Беседина. Форвард "Динамо" пробил в угол ворот - 2:2.

После этой ничьей сборная Украины гарантировала за собой первую корзину при жеребьевке Евро-2020. Из группы сборной Украины на Евро-2020 со второго места вышла сборная Португалии.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол
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