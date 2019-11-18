Луценко имел 3-дневную встречу с Джулиани в Нью-Йорке

Экс-генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как летал с сыном в Нью-Йорк и три дня встречался с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.

Источник: интервью Луценко "Украинской правде"

Прямая речь: "Несколько раз нам не удавалось встретиться. А потом где-то уже после Нового года я вновь получил устное приглашение... от Джулиани, переданное через прокурора Крыма. Взял отпуск и улетел вместе с младшим сыном, потому что он никогда не был в Нью-Йорке. Мы пробыли там, если не ошибаюсь, 4 дня, из них три дня несколько часов мы встречались с господином Джулиани в его офисе".

Детали: По словам Луценко, "никаких всемирных заговоров" во время этих встреч не было. Мол, говорили о совместном следствии по делу 7 миллиардов, выведенных из Украины преступной организацией беглого президента Виктора Януковича. О том, что скоро в США выберут нового генпрокурора и после этого надо будет встретиться с ним, чтобы с глаза в глаза рассказать детали.

Также Луценко рассказал, что во время этих встреч обменялись мнениями о роли Мари Йованович, которая, "заняла деструктивную позицию в Украине".

По словам экс-генпрокурора, он критиковали Йованович в беседе с Джулиани, поскольку она пыталась контролировать правоохранительную систему Украины.

Мол, следствие установило, что работники НАБУ официально сливают процессуальную документацию в американское посольство – "передают им подозрения, информацию о следственных действиях, справки об уголовных производствах, включая Burisma".

Луценко также добавил, что, по его мнению, посольство США "хотело контролировать ГПУ так же, как оно контролировало деятельность НАБУ".

Также экс-генпрокурор рассказал, что говорил с Джулиани о 3 миллионах долларов технической помощи от США для ГПУ для разработки тестов, которые в Генпрокуратуру так и не дошли.

Джулиани также интересовался делом "Burisma". В частности, говорили о том, что Хантер Байден, сын экс-вице-президента США, был в борде "Burisma" и получал немалые средства как член наблюдательного совета. А также о том, что Байден хвастал, как он легко научился решать вопросы в Украине.

Джулиани интересовался, могут ли против Байдена возбудить дело в Украине.

Но Луценко, по его словам, на эти вопросы отвечал, что Украина не может открыть в отношении него производства, но можно создать совместную следственную группу JIT – Joint Investigation Team, как это было, например, с Нидерландами по делу MH17, и тогда вся информация обеих стран станет общей информацией, а расследование будет проходить гораздо быстрее и эффективнее.

Эта трехдневная встреча, по словам Луценко, завершилась тем, что они договорились дождаться избрания нового генпрокурора США и создавать общую следственную группу, которой так и не создали.