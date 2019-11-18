Нардепы новой Рады уже "заработали" 3 миллиона компенсации за жилье - "Чесно"

С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 млн грн.

Источник: общественное движение "Чесно", портал открытых данных ВРУ

Дословно: "Хотя на портале открытых данных указано, что это сумма за октябрь, на сайте транзакций денежных средств есть подробная информация о выплатах, в частности о том, какого периода они касаются. Некоторые депутаты получали возмещение за два месяца, остальные - за один.

Например, 18 нардепов получили по 41 600 грн, что, скорее всего, свидетельствует о предоставлении компенсации на жилье за два месяца (20 800 грн за каждый)".

Детали: В ОО сообщают, что нардеп от "Слуги народа" Александр Кабанов в декларации за 2018 год в качестве кандидата в депутаты ВРУ задекларировал проживания в квартире в Киеве площадью 75 кв.м. 2015 года.

Владельцем квартиры указано Бориса Нахмановича Шефира, брата сценариста "Квартала-95" и помощника Владимира Зеленского.

Также на конец 2018 года в собственности Кабанова был недострой - квартира в Гостомеле (входит в 30-километровую зону).

В комментарии ОО нардеп сообщил, что его дом еще строится, а в квартире Шефира он больше не проживает. Компенсацию использует для аренды жилья в Киеве.

Первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук, по данным декларации за 2018 как заместителя директора госорганизации "Национальный офис интеллектуальной собственности", проживал в квартире площадью 101,8 кв.м 2012 года, принадлежащий Татьяне Ситарук.

Жена Стефанчука до бракосочетания имела фамилию Ситарук, о чем свидетельствуют данные из соцсетей. По информации журналистов, Татьяна Ситарук является матерью жены первого заместителя спикера парламента.

В комментарии движению Стефанчук подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире:

"В этом году я плачу арендную плату за это жилье. Ее арендодатель платит налоги в порядке, предусмотренном законодательством..."

На вопрос о том, платит ли Стефанчук за аренду помещения матери жены, он ответил, что платит "арендодателю по договору - владельцу квартиры".

"Право выбрать квартиру для проживания, как и место проживания - это мое право как арендатора".

На момент избрания нардепом в Киеве жил внефракционный нардеп-кнопкодав Александр Ковалев. Декларацию в качестве кандидата на должность он не подавал. В кулуарах Верховной Рады Ковалев отказался комментировать свое жилье.

Ранее НАПК рекомендовало подавать декларации новым нардепам с апреля 2020 года. В "Чесно" анализировали деклараций тех депутатов, которые отметили, что на момент избрания в ВРУ жили в Киеве.

В ОО призвали журналистов-расследователей проверить информацию о владении парламентариями недвижимостью.

Справка: Согласно статье 35 Закона "О статусе народного депутата Украины", депутаты ВРУ получают компенсацию на наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 километров от границ города.

Напомним: