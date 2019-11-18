Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко надеется через суд заблокировать рассмотрение в Раде закона о рынке земли

Понедельник, 18 ноября 2019, 12:45

"Батькивщина" разработала план по недопущению принятия закона о рынке земли, один из пунктов котрого – обратиться в Конституционный суд за толкованием, может ли Рада принимать, а  президент подписывать этот закон без проведения всеукраинского референдума.

Источник: брифинг председателя партии Юлии Тимошенко

Прямая речь: "Один из пунктов этого плана - это обратиться в Конституционный суд за толкованием, может Верховная Рада, президент, принимать/подписывать законы о распродаже сельскохозяйственной земли без всеукраинского референдума"

Детали: Тимошенко заявила, что закон о продаже земли нарушает около 10 статей конституции.

Она сообщила, что ее партия обратится в суд с просьбой о безотлагательном рассмотрении этого вопроса, чтобы получить ответ в течение месяца.

Тимошенко рассчитывает, что Конституционный суд еще до второгоу чтения примет решение, что без референдума в Верховной Раде не может рассматриваться никакой законопроект о рынке земли.

Читайте также: Рынок земли Зеленского. Каким он будет 

Рада голосует за рынок земли: удалось ли Зеленскому уговорить "своих"

Напомним: 

  • 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2178-10 о введении рынка земли. "За" проголосовало 240 нардепов, из них 227 — из фракции Слуги народа, еще 13 — внефракционные.

  • Согласно заявлениям фракции "Слуг народа", между первым и вторым чтением, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы решат, давать ли иностранцам разрешение покупать землю.

  • Проектом закона предлагается открыть рынок земли 1 октября 2020 года.

Станислав Бычек, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: земляреферендумТимошенкоКонституция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
земля
Арестованы земли на острове Муромец в Киеве, незаконно застроенные при содействии советника Кличко
Правительству советуют обратить внимание, что земли в Украине продаются по заведомо заниженным ценам
Суд забрал у Марченко земли на берегу Днепра стоимостью более 204 млн
Последние новости
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
Все новости...
Реклама: