Тимошенко надеется через суд заблокировать рассмотрение в Раде закона о рынке земли

"Батькивщина" разработала план по недопущению принятия закона о рынке земли, один из пунктов котрого – обратиться в Конституционный суд за толкованием, может ли Рада принимать, а президент подписывать этот закон без проведения всеукраинского референдума.

Источник: брифинг председателя партии Юлии Тимошенко

Прямая речь: "Один из пунктов этого плана - это обратиться в Конституционный суд за толкованием, может Верховная Рада, президент, принимать/подписывать законы о распродаже сельскохозяйственной земли без всеукраинского референдума"

Детали: Тимошенко заявила, что закон о продаже земли нарушает около 10 статей конституции.

Она сообщила, что ее партия обратится в суд с просьбой о безотлагательном рассмотрении этого вопроса, чтобы получить ответ в течение месяца.

Тимошенко рассчитывает, что Конституционный суд еще до второгоу чтения примет решение, что без референдума в Верховной Раде не может рассматриваться никакой законопроект о рынке земли.

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Напомним: