Тимошенко надеется через суд заблокировать рассмотрение в Раде закона о рынке земли

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Понедельник, 18 ноября 2019, 13:45

"Батькивщина" разработала план по недопущению принятия закона о рынке земли, один из пунктов котрого – обратиться в Конституционній суд за толкованием, может ли Рада принимать, а  президент подписывать этот закон без проведения всеукраинского референдума.

Источник: брифинг председателя партии Юлии Тимошенко

Прямая речь: "Один из пунктов этого плана - это обратиться в Конституционный суд за толкованием, может Верховная Рада, президент, принимать/подписывать законы о распродаже сельскохозяйственной земли без всеукраинского референдума"

Детали: Тимошенко заявила, что закон о продаже земли нарушает около 10 статей конституции.

Она сообщила, что ее партия обратится в суд с просьбой о безотлагательном рассмотрении этого вопроса, чтобы получить ответ в течение месяца.

Тимошенко рассчитывает, что Конституционный суд еще до второгоу чтения примет решение, что без референдума в Верховной Раде не может рассматриваться никакой законопроект о рынке земли.

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Напомним: 

  • 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2178-10 о введении рынка земли. "За" проголосовало 240 нардепов, из них 227 — из фракции Слуги народа, еще 13 — внефракционные.

  • Согласно заявлениям фракции "Слуг народа", между первым и вторым чтением, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы решат, давать ли иностранцам разрешение покупать землю.

  • Проектом закона предлагается открыть рынок земли 1 октября 2020 года.

Станислав Бычек, УП
Темы: земля референдум Тимошенко Конституция


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