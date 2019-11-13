Арахамия: Уйду из Рады, если в законе не будет референдума о покупке земли иностранцами
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обещает сложить мандат нардепа, если в законе о рынке земли после его принятия в целом не будет пункта относительно референдума о покупке земли иностранцами.
Об этом Арахамия сказал в кулуарах Рады, сообщает "Укринформ".
Комментируя позицию представителя правительства в ВР Ирины Верещук, которая не поддерживала законопроект о рынке земли, председатель фракции СН сказал:
"Она услышала, например, обещание президента о референдуме. Возможно, она изменит свое мнение... Я ей сказал: "Смотри, вот мой мандат, я ставлю мандат на стол. Это мое обещание, если это (обещание президента о необходимости проведения референдума по покупке земли иностранцами, – ред.) не будет соблюдено, если этого не случится, я иду из Верховной Рады, если мы не добавим эту поправку".
Вместе с тем Арахамия уверяет, что никаких "репрессий" к депутатам, которые не поддержат законопроект о рынке земли, "Слуга народа" применять не будет.
"А за что (наказывать, – ред.) бедную Ирину Верещук, которая наш человек, которая прекрасно работает, справляется со своими обязанностями... Пусть она себе будет против, она может и не удержаться, может, она услышит аргументы – наши же люди также выступают. По состоянию на сейчас позиция у нее такая", - пояснил Арахамия.
Что было раньше: 13 ноября после нескольких часов грызни Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.
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Предыстория:
- В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
- Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.
- Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.
- Согласно ноябрьскому опросу "Центра Разумкова", 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория.
- В 2017 году лидер "ЕС", в то время президент Петр Порошенко называл неконституционным мораторий на продажу земли и призывал как можно скорее провести земельную реформу.
- В апреле 2019 года Порошенко заявлял, что прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без открытия рынка земли.
- Сейчас фракции "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.
- Утром 13 ноября представители "Всеукраинского аграрного совета" принесли под Верховную Раду труп свиньи в гробу и похоронные венки.
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