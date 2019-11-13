Арахамия: Уйду из Рады, если в законе не будет референдума о покупке земли иностранцами

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обещает сложить мандат нардепа, если в законе о рынке земли после его принятия в целом не будет пункта относительно референдума о покупке земли иностранцами.

Об этом Арахамия сказал в кулуарах Рады, сообщает "Укринформ".

Комментируя позицию представителя правительства в ВР Ирины Верещук, которая не поддерживала законопроект о рынке земли, председатель фракции СН сказал:

"Она услышала, например, обещание президента о референдуме. Возможно, она изменит свое мнение... Я ей сказал: "Смотри, вот мой мандат, я ставлю мандат на стол. Это мое обещание, если это (обещание президента о необходимости проведения референдума по покупке земли иностранцами, – ред.) не будет соблюдено, если этого не случится, я иду из Верховной Рады, если мы не добавим эту поправку".

Вместе с тем Арахамия уверяет, что никаких "репрессий" к депутатам, которые не поддержат законопроект о рынке земли, "Слуга народа" применять не будет.

"А за что (наказывать, – ред.) бедную Ирину Верещук, которая наш человек, которая прекрасно работает, справляется со своими обязанностями... Пусть она себе будет против, она может и не удержаться, может, она услышит аргументы – наши же люди также выступают. По состоянию на сейчас позиция у нее такая", - пояснил Арахамия.

Что было раньше: 13 ноября после нескольких часов грызни Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.

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