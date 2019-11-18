На выборах в Беларуси в парламент не прошел ни один оппозиционер

Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Беларуси в нижнюю палату парламента не прошел ни один оппозиционный кандидат.

Источник: данные Центральной избирательной комиссии Беларуси, поданные "Радио Свобода"

Детали: В Палату представителей Национального собрания, по данным ЦИК, избраны представители Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, Белорусской аграрной партии, коммунисты, а также представители общественного объединения "Белая Русь". Все они поддерживают политику власти.

В прошлом созыве нижней палаты белорусского парламента, работали двое оппозиционных депутатов - Анна Канопацкая из Объединенной гражданской партии и Елена Анисим из "Общества белорусского языка".

На нынешних выборах почти все оппозиционные кандидаты были отсеяны властью в процессе регистрации и агитационного периода.

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