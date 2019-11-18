На выборах в Беларуси в парламент не прошел ни один оппозиционер
Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Беларуси в нижнюю палату парламента не прошел ни один оппозиционный кандидат.
Источник: данные Центральной избирательной комиссии Беларуси, поданные "Радио Свобода"
Детали: В Палату представителей Национального собрания, по данным ЦИК, избраны представители Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, Белорусской аграрной партии, коммунисты, а также представители общественного объединения "Белая Русь". Все они поддерживают политику власти.
В прошлом созыве нижней палаты белорусского парламента, работали двое оппозиционных депутатов - Анна Канопацкая из Объединенной гражданской партии и Елена Анисим из "Общества белорусского языка".
На нынешних выборах почти все оппозиционные кандидаты были отсеяны властью в процессе регистрации и агитационного периода.
Предыстория:
- 17 ноября около 7 миллионов граждан Белоруссии, имеющих право голоса, избирали 110 депутатов нижней палаты парламента страны. На депутатские мандаты претендовали около 500 кандидатов. Явка на выборах, по данным ЦИК Беларуси, превысила 77%. За выборами следили около тысячи международных наблюдателей от ОБСЕ и СНГ.
- Активисты Белорусского Хельсинкского комитета и центра "Весна" в рамках кампании "Правозащитники за свободные выборы" заявили о принуждении, шантаже и манипуляциях во время досрочного голосования на выборах.
- Евросоюз уже много лет не признает президентские и парламентские выборы в Беларуси соответствующими международным стандартам.
- Александр Лукашенко правит Беларусью уже более 25 лет, это дольше, чем любой другой лидер в Европе.
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