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Зеленский незаконно выделил Богдану госохрану – СМИ

Понедельник, 18 ноября 2019, 20:57
Зеленский незаконно выделил Богдану госохрану – СМИ

Глава Офиса президента Андрей Богдан получил по распоряжению президента Владимира Зеленского охранников из Управления государственной охраны, хотя должность руководителя ОП не входит в перечень чиновников с госохраной.

Источник: расследование "Наші Гроші" на Bihus.Info

Детали: Зеленский 26 июня подписал документ, которым обеспечил Богдана госохраной. Охрана УГО оплачивается за бюджетные средства.

Журналист-расследователь Максим Опанасенко утверждает, что УГО для Богдана - прямое нарушение закона.

Согласно закону, госохрана предоставляется президенту, премьеру, первому вице-премьеру, руководству парламента, председателям Конституционного и Верховного судов, министру иностранных дел и генпрокурору.

Кроме того, Офис президента - не государственный орган, а Богдан - не госслужащий.

После того как у главы ОП спросили, почему у него государственные охранники и его машина - на "угошном" номере, Богдан убрал номера УГО со своей Tesla.

Напомним:

  • Журналисты также выяснили, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий тоже незаконно получил от президента Петра Порошенко государственную охрану в 2016 году.
  • По данным журналистов, руководитель САП сам сообщил им, что обратился к генпрокурору и Администрации президента с просьбой о госохране в связи с попыткой поджога дверей его квартиры.
  • 19 ноября 2016 года Порошенко подписал распоряжение о госохране для прокурора.
  • В то же время, должность, на которую по собственному желанию избирался Холодницкий, не предусматривает автоматического обеспечения охраной за счет госбюджета, а в случае реальной угрозы жизни охранять прокурора должна полиция.
  • 13 декабря 2018 года Счетная палата на основании аудита решила, что УГО не имеет права охранять Холодницкого.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БогданУГООфис президента
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