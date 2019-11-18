Зеленский незаконно выделил Богдану госохрану – СМИ

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Понедельник, 18 ноября 2019, 21:57

Глава Офиса президента Андрей Богдан получил по распоряжению президента Владимира Зеленского охранников из Управления государственной охраны, хотя должность руководителя ОП не входит в перечень чиновников с госохраной.

Источник: расследование "Наші Гроші" на Bihus.Info

Детали: Зеленский 26 июня подписал документ, которым обеспечил Богдана госохраной. Охрана УГО оплачивается за бюджетные средства.

Журналист-расследователь Максим Опанасенко утверждает, что УГО для Богдана - прямое нарушение закона.

Согласно закону, госохрана предоставляется президенту, премьеру, первому вице-премьеру, руководству парламента, председателям Конституционного и Верховного судов, министру иностранных дел и генпрокурору.

Кроме того, Офис президента - не государственный орган, а Богдан - не госслужащий.

После того как у главы ОП спросили, почему у него государственные охранники и его машина - на "угошном" номере, Богдан убрал номера УГО со своей Tesla.

Темы: Богдан УГО Офис президента


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