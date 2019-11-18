Зеленский незаконно выделил Богдану госохрану – СМИ
Глава Офиса президента Андрей Богдан получил по распоряжению президента Владимира Зеленского охранников из Управления государственной охраны, хотя должность руководителя ОП не входит в перечень чиновников с госохраной.
Источник: расследование "Наші Гроші" на Bihus.Info
Детали: Зеленский 26 июня подписал документ, которым обеспечил Богдана госохраной. Охрана УГО оплачивается за бюджетные средства.
Журналист-расследователь Максим Опанасенко утверждает, что УГО для Богдана - прямое нарушение закона.
Согласно закону, госохрана предоставляется президенту, премьеру, первому вице-премьеру, руководству парламента, председателям Конституционного и Верховного судов, министру иностранных дел и генпрокурору.
Кроме того, Офис президента - не государственный орган, а Богдан - не госслужащий.
После того как у главы ОП спросили, почему у него государственные охранники и его машина - на "угошном" номере, Богдан убрал номера УГО со своей Tesla.
Напомним:
- Журналисты также выяснили, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий тоже незаконно получил от президента Петра Порошенко государственную охрану в 2016 году.
- По данным журналистов, руководитель САП сам сообщил им, что обратился к генпрокурору и Администрации президента с просьбой о госохране в связи с попыткой поджога дверей его квартиры.
- 19 ноября 2016 года Порошенко подписал распоряжение о госохране для прокурора.
- В то же время, должность, на которую по собственному желанию избирался Холодницкий, не предусматривает автоматического обеспечения охраной за счет госбюджета, а в случае реальной угрозы жизни охранять прокурора должна полиция.
- 13 декабря 2018 года Счетная палата на основании аудита решила, что УГО не имеет права охранять Холодницкого.