Украина без транзита газа не замерзнет – министр энергетики
Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украине хватит запасов газа и угля на зиму в случае остановки транзита газа с 1 января 2020 года.
Источник: выступление Оржеля в эфире программы "Свобода слова"
Прямая речь: На сегодня у нас рекордные запасы газа в подземных хранилищах, так и соответственно угля на складах. Это означает главное: Украина этой зимой без транзита не замерзнет. Даже без транзита мы обеспечим энергией каждого украинца.
Детали: Оржель добавил, что обычно наибольшие риски могут возникнуть в феврале-марте, когда запасы природного газа в хранилищах станут меньше. Однако проведенные оператором газотранспортной системы стресс-тесты показывают, что даже в пиковые дни украинским потребителям хватит газа.
Что было ранее: Директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что в новом иске к "Газпрому" компания требует пересмотреть тариф на транзит газа и выплатить $11,8 млрд компенсации.
Этот иск – ответ на исковое заявление "Газпрома", которое было подано в Стокгольмский арбитраж в 2018 году.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.
Предыстория:
- Срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.
- Москва предлагает отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, "Газпром" даже заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа.
- Очередные трехсторонние консультации в формате Россия – ЕС – Украина пройдут в конце ноября.
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