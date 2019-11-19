Украина без транзита газа не замерзнет – министр энергетики

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Вторник, 19 ноября 2019, 00:30

Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украине хватит запасов газа и угля на зиму в случае остановки транзита газа с 1 января 2020 года.

Источник: выступление Оржеля в эфире программы "Свобода слова"

Прямая речь: На сегодня у нас рекордные запасы газа в подземных хранилищах, так и соответственно угля на складах. Это означает главное: Украина этой зимой без транзита не замерзнет. Даже без транзита мы обеспечим энергией каждого украинца.

Детали: Оржель добавил, что обычно наибольшие риски могут возникнуть в феврале-марте, когда запасы природного газа в хранилищах станут меньше. Однако проведенные оператором газотранспортной системы стресс-тесты показывают, что даже в пиковые дни украинским потребителям хватит газа.
Что было ранее: Директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что в новом иске к "Газпрому" компания требует пересмотреть тариф на транзит газа и выплатить $11,8 млрд компенсации.

Этот иск – ответ на исковое заявление "Газпрома", которое было подано в Стокгольмский арбитраж в 2018 году.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.

Предыстория:

  • Срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.
  • Москва предлагает отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, "Газпром" даже заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа.
  • Очередные трехсторонние консультации в формате Россия – ЕС – Украина пройдут в конце ноября.

Украинская правда
Темы: газ Росcия Нефтегаз


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