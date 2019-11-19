Тимошенко рассказала, предлагала ли "своих людей" Зеленскому

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Вторник, 19 ноября 2019, 01:38

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, но только в рамках реализации ее программы "Нового курса".

Источник: выступление Тимошенко в эфире программы "Свобода слова"

Прямая речь: Мы передали ему "Новый курс Украины" (программа "Батькивщины" – УП) и сказали, что мы готовы, это я при встрече с президентом ему лично сказала, что мы готовы предложить кадры туда, где нужно выполнять этот "Новый курс "и куда можно привести не фейковые инвестиции, а реальные.

Детали: На вопрос относительно конкретного перечня предприятий, Тимошенко ответила, что "предложение касалось в целом дать кадры туда, где нужно".

Лидер "Батькивщины" подтвердила слова журналиста Сергея Лещенко, что она предлагала человека в Государственную продовольственно-зерновую корпорацию. По ее словам, это было нужно для того "чтобы вынуть предприятие с коррупционной схемы".

Прямая речь: "Но сегодня, после того как мы увидели куда движется эта так называемая стратегия, мы заявили, что переходим в оппозицию и не претендуем ни на какие кадровые назначения".

Что было ранее: По данным УП, Тимошенко имела несколько встреч на Банковой, где пыталась стать полезной новой власти. В начале октября она приходила на Банковую с длинным списком кандидатов на различные посты, но договориться так и не смогла.

Украинская правда
Темы: Тимошенко кадры


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