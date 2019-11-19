ОБСЕ фиксировало увеличение нарушений режима "тишины" на выходных

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Вторник, 19 ноября 2019, 03:47

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в период с вечера 15 ноября до вечера 17 ноября в Донецкой области.

Источник: отчет ОБСЕ от 18 ноября 

Детали: Отчет формировался на основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 17 ноября.

За указанный период наблюдатели насчитали почти 470 взрывов в Донецкой области. Большинство нарушений было поблизости Светлодарска и Гнутово.

В Луганской области зафиксировано уменьшение количества таких нарушений.

Кроме этого, боевики ограничивали доступ наблюдателей СММ ОБСЕ на блокпостах вблизи Заиченко и Новоазовска.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Донбасс ОБСЕ


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