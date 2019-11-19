ОБСЕ фиксировало увеличение нарушений режима "тишины" на выходных
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Вторник, 19 ноября 2019, 03:47
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в период с вечера 15 ноября до вечера 17 ноября в Донецкой области.
Источник: отчет ОБСЕ от 18 ноября
Детали: Отчет формировался на основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 17 ноября.
За указанный период наблюдатели насчитали почти 470 взрывов в Донецкой области. Большинство нарушений было поблизости Светлодарска и Гнутово.
В Луганской области зафиксировано уменьшение количества таких нарушений.
Кроме этого, боевики ограничивали доступ наблюдателей СММ ОБСЕ на блокпостах вблизи Заиченко и Новоазовска.
Напомним:
- Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.
Украинская правда
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