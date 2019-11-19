Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в период с вечера 15 ноября до вечера 17 ноября в Донецкой области.

Источник: отчет ОБСЕ от 18 ноября

Детали: Отчет формировался на основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 17 ноября.

За указанный период наблюдатели насчитали почти 470 взрывов в Донецкой области. Большинство нарушений было поблизости Светлодарска и Гнутово.

В Луганской области зафиксировано уменьшение количества таких нарушений.

Кроме этого, боевики ограничивали доступ наблюдателей СММ ОБСЕ на блокпостах вблизи Заиченко и Новоазовска.

Напомним: