Боевики 14 раз открывали огонь и ранили одного военного

18 ноября боевики 14 раз нарушили режим "тишины" и ранили одного украинского военного.

Источник: отчет ООС

Детали: Вооруженные формирования РФ использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП.

Противник открывал огонь вблизи Новомихайловки, Лебединского, Березового, Талаковки, Гнутового, Широкиного, Крымского, Луганского, Новотошковского и других населенных пунктов.

Напомним: