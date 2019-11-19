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Боевики 14 раз открывали огонь и ранили одного военного

Вторник, 19 ноября 2019, 06:10

18 ноября боевики 14 раз нарушили режим "тишины" и ранили одного украинского военного.

Источник: отчет ООС

Детали: Вооруженные формирования РФ использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП.

Противник открывал огонь вблизи Новомихайловки, Лебединского, Березового, Талаковки, Гнутового, Широкиного, Крымского, Луганского, Новотошковского и других населенных пунктов.

Напомним:

  • 17 ноября противник 16 раз открывал огонь по позициях украинских военных. Потерь не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС
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