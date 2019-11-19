Боевики 14 раз открывали огонь и ранили одного военного

23 просмотра
Вторник, 19 ноября 2019, 07:10

18 ноября боевики 14 раз нарушили режим "тишины" и ранили одного украинского военного.

Источник: отчет ООС

Детали: Вооруженные формирования РФ использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП.

Противник открывал огонь вблизи Новомихайловки, Лебединского, Березового, Талаковки, Гнутового, Широкиного, Крымского, Луганского, Новотошковского и других населенных пунктов.

Напомним:

  • 17 ноября противник 16 раз открывал огонь по позициях украинских военных. Потерь не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС


powered by lun.ua
Материалы по теме
ОБСЕ фиксировала на Донбассе увеличение нарушений режима "тишины" на выходных 19 ноября 2019, 03:47
Глава МИД Германии отменил поездку на Донбасс 19 ноября 2019, 02:55
Пристайко говорит, что в запасе есть несколько вариантов, кроме Минска 18 ноября 2019, 15:36
Все новости
Главные новости
Тимошенко рассказала, предлагала ли "своих людей" Зеленскому
Зеленский незаконно выделил Богдану госохрану – СМИ
Порошенко из аэропорта прокомментировал дело ГБР: Даже куры смеются
"Журналист" Портнов сходил в офис Зеленского, чтобы пожаловаться на журналистов
Все новости
соцсети

Закулисье идеальных фото в Instagram

советы

Брить руки и подмышки: плюсы и минусы, как лучше это делать

еда

12 лучших продуктов, которыми можно наслаждаться утром

Поиск по сайту
Архив
Весь архів