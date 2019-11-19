Умер комбриг Коростелев, раненный на Донбассе

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Вторник, 19 ноября 2019, 09:14

Во вторник утром умер командир 128-й горно-пехотной бригады Евгений Коростелев, который был ранен на передовой несколько дней назад.

Эту информацию "BBC News Украина" подтвердили в штабе Объединенных сил.

Комбриг умер около 4 утра 19 ноября.

Евгений Коростелев был ранен 12 ноября неподалеку от Новотроицкого во время обхода передовых позиций.

Он вместе с другим офицером подорвался на мине. Сообщалось о серьезном ранении ног.

Впоследствии комбрига в тяжелом состоянии доставили в госпиталь в Харькове.

Евгений Коростелев стал командиром 128-й бригады только в сентябре этого года. До этого он служил в 25-й десантной бригады, где был начальником артиллерии и заместителем командира.

Имел звание полковника.

У Евгения Коростелева осталась жена, дочь и сын.

Это второй украинский комбриг, погибший во время войны на Донбассе. Первым был командир 51-й отдельной механизированной бригады Павел Пивоваренко, который погиб во время выхода из Иловайска.

Темы: Донбасс ООС война


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