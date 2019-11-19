"Слуги народа" определятся с иммунитетом Порошенко самостоятельно – Корниенко

Монобольшинство поддержит снятие неприкосновенности с Петра Порошенко, если оно попадет на повестку дня Верховной Рады.

Источник: первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью НВ

Прямая речь: "Все мотивированы (голосовать – ред.) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее уже отказались.

По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет для совершения процессуальных действий. С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию такие голосования будут не нужны".

Детали: По голосованию за согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест Порошенко, будет вынесено отдельное решение фракции, как и по другим важным голосованиям.

При этом депутаты будут определятся самостоятельно в соответствии "с качеством представления" и "по другим политическим мотивам".

"Мы видели голосование по Ярославу Дубневичу, когда группа наших депутатов по каким-то причинам не поддерживала второе и третье голосование (снятие неприкосновенности и арест – ред). Было много нареканий на качество представления со стороны Генпрокуратуры", – отметил Корниенко.

Замглавы фракции большинства также отметил, что не знает, когда аппарат Верховной Рады получит от Генпрокуратуры проект подозрения в отношении Порошенко.

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