"Слуги народа" определятся с иммунитетом Порошенко самостоятельно – Корниенко
Монобольшинство поддержит снятие неприкосновенности с Петра Порошенко, если оно попадет на повестку дня Верховной Рады.
Источник: первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью НВ
Прямая речь: "Все мотивированы (голосовать – ред.) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее уже отказались.
По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет для совершения процессуальных действий. С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию такие голосования будут не нужны".
Детали: По голосованию за согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест Порошенко, будет вынесено отдельное решение фракции, как и по другим важным голосованиям.
При этом депутаты будут определятся самостоятельно в соответствии "с качеством представления" и "по другим политическим мотивам".
"Мы видели голосование по Ярославу Дубневичу, когда группа наших депутатов по каким-то причинам не поддерживала второе и третье голосование (снятие неприкосновенности и арест – ред). Было много нареканий на качество представления со стороны Генпрокуратуры", – отметил Корниенко.
Замглавы фракции большинства также отметил, что не знает, когда аппарат Верховной Рады получит от Генпрокуратуры проект подозрения в отношении Порошенко.
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Предыстория:
- 18 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко по статьям: публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя, а также злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
- Также Государственное бюро расследований подготовило для ГПУ проект представления в Верховную Раду о разрешении на привлечение Порошенко к ответственности.
- Петр Порошенко отменил несколько международных встреч и вернулся в Украину после сообщения ГБР о передаче подозрения относительно нему в Генпрокуратуру. Экс-президент досрочно вернулся из Турции и заявил, что "это дело не имеет юридического веса".
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