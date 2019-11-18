ГБР передало подозрение Порошенко в ГПУ и просит снять неприкосновенность

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Понедельник, 18 ноября 2019, 11:03

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Источник: Государственное бюро расследований

Дословно: "Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

В документе идет речь о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины".

Детали: Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом.

Темы: Порошенко ГБР


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