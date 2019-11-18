ГБР передало подозрение Порошенко в ГПУ и просит снять неприкосновенность

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Источник: Государственное бюро расследований

Дословно: "Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года...

Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом".

Детали: В проекте подозрения речь идет о ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Первая статья – это публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к таким действиям, совершенное лицом, которое является представителем власти, или повторно, или организованной группой, или с использованием СМИ.

Вторая статья – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Почему это важно: После прихода к власти Владимира Зеленского против бывшего президента Петра Порошенко открыт ряд производств, за которыми стоит юрист Андрей Портнов – бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче, знакомый с нынешним главой Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Богданом.

В команде Порошенко считают, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба стал инструментом в руках Портнова.

Этому предшествовало: 2 октября СМИ сообщали, что Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко по статье о злоупотреблении властью. Но тогда директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что пока нет проекта подозрения о совершении преступления Порошенко.

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