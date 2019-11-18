Пятый президент Украины Петр Порошенко отменил несколько международных встреч и вернулся в Украину после сообщения ГБР о передаче подозрения относительно нему в Генеральную прокуратуру.

Источник: Twitter Порошенко

Детали: Порошенко 18 ноября дал комментарий журналистам в аэропорту "Киев" имени Сикорского. Он пояснил, что вернулся из Турции, где находился с визитом, был вынужден отменить несколько встреч и немедленно вернуться в Украину. Порошенко назвал подозрение провокацией, а дело юридически ничтожным.

Прямая речь: "Это дело не имеет юридического веса, это понятно даже начинающему юристу первокурснику. Над ним даже куры смеются...

Обвинять пятого президента Украины в захвате государственной власти – это смешно. Может, они имеют в виду времена Януковича, и господин Труба с господином Портновым решили защищать Януковича.

...Важно найти заказчиков и организаторов этой провокации. Цель ее – запугать нашу команду. Цель ее – остановить нашу борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины. Хочу подчеркнуть: ничего у вас не получится!".

Щойно я почув феєричну дурість, яку оприлюднив голова ДБР.



Оскільки я знаходився з візитом до Турецької Республіки, вимушений був скасувати декілька зустрічей і негайно повернутися в Україну. Повернутися, щоб продемонструвати: вони нікого не залякають, в них нічого не вийде! pic.twitter.com/lLr1qza5X9 — Петро Порошенко (@poroshenko) November 18, 2019

Что было ранее: Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал проект сообщения о подозрении Порошенко заказом России и попыткой помешать ему провести встречи с иностранными лидерами в Хорватии и Канаде.

Генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что в ГПУ изучают проект сообщения о подозрении Порошенко.

Почему это важно: После прихода к власти Владимира Зеленского против бывшего президента Петра Порошенко открыли ряд производств, за которыми стоит юрист Андрей Портнов – бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче, знакомый с нынешним главой Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Богданом.

В команде Порошенко считают, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба стал инструментом в руках Портнова.

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