В США снова похвалили Зеленского и вступились за Порошенко

Посольство США в Украине обнародовало заявление временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора в поддержку действий президента Владимира Зеленского.

Источник: Facebook-страница U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Прямая речь: "Я поздравляю президента Зеленского и его внешнеполитическую команду за последние достижения.

Успешное возвращение домой моряков и других политических заключенных; разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском; и, только что, обеспечение возвращения украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, являются конкретными достижениями на пути к миру, и все украинцы имеют основания этим гордиться. Мы также приветствуем сообщение о грядущем саммите в Нормандском формате и надеемся на дальнейшее продвижение в достижении мира ".

Детали: По словам Тейлора, "всегда есть те, кто хочет разделить Украину, особенно Россия". Дипломат призывает не слушать российскую дезинформацию. Он заверил, что Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии и в стремлении Украины к миру.

Прямая речь: "В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся измышления, будто члены команды президента сочувствуют России или считают, что начал конфликт бывший президент Петр Порошенко. За конфликт однозначно несет ответственность Россия".

Напомним: 8 августа посольство США выразило поддержку действиям президента Владимира Зеленского и Вооруженных сил Украины после провокации боевиков на Донбассе, в результате которой погибли 4 военных, и похвалило за взвешенный подход.

Почему это важно: В США рассматривают возможность импичмента президента Дональда Трампа. Палата представителей Конгресса США 13 ноября начала публичную фазу слушаний по делу. Украина играет не последнюю роль в этом скандале так как, по данным журналистов, Трамп пытался заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.

Трамп якобы склонял Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление.

Больше об импичменте можно узнать из обзоров рассекреченных допросов экс-посла США Мари Йованович ("Поддержка Зеленского, борьба с Луценко и месть Трампа"), Курта Волкера и Гордона Сондленда ("Кто формирует мнение Трампа об Украине") и из показаний посла США Уильяма Тейлора ("Как президент Трамп шантажировал Зеленского").