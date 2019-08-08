Посольство США похвалило Зеленского "за храбрость"

Источник: посольство США в Украине

В посольстве Соединенных Штатов выразили поддержку действиям президента Украины Владимира Зеленского и Вооруженных сил Украины после провокации боевиков на Донбассе, в результате которого погибли 4 военных.

Сообщение дипломатов: "Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, который спасает жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта".

Детали: По мнению США, такой взвешенный подход заслуживает полную поддержку "нормандской четверки", включая РФ. Американцы призвали Россию выявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы.

Что произошло ранее: После вооруженной провокации боевиков 6 августа Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата как можно скорее собраться для возобновления переговоров.

Почему это важно: Боевики продолжают нарушать очередной "режим тишины" на Донбассе, объявленный с 21 июля и устраивают провокации.

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