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Посольство США похвалило Зеленского "за храбрость"

Четверг, 8 августа 2019, 14:38
Посольство США похвалило Зеленского за храбрость

Источник: посольство США в Украине

В посольстве Соединенных Штатов выразили поддержку действиям президента Украины Владимира Зеленского и Вооруженных сил Украины после провокации боевиков на Донбассе, в результате которого погибли 4 военных.

Сообщение дипломатов: "Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, который спасает жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта".

Детали: По мнению США, такой взвешенный подход заслуживает полную поддержку "нормандской четверки", включая РФ. Американцы призвали Россию выявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы.

Что произошло ранее: После вооруженной провокации боевиков 6 августа Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата как можно скорее собраться для возобновления переговоров.

Почему это важно: Боевики продолжают нарушать очередной "режим тишины" на Донбассе, объявленный с 21 июля и устраивают провокации.

История вопроса:

  • Утром 6 августа боевики обстреляли из РПГ украинских бойцов вблизи Павлополя - четверо военных из 36-й бригады морской пехоты погибли. В момент обстрела бойцы были в окопе и устанавливали инженерное оборудование. Объединенные силы не открывали ответный огонь.
  • 7 августа президент Владимир Зеленский заявил, что утром говорил с российским президентом Владимиром Путиным о ситуации на Донбассе и призвал его "повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей".
  • Путин в ответ обвинил в обстрелах украинских военных и снова заговорил об "особом статусе" для так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  • Зеленский позвонил президенту Франции Эмманюэлю Макрона и призвал ускорить переговоры "Нормандской четверки".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийООСДонбассСША
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