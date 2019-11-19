$ 300 тыс. взятки в ОП: экс-замминистра культуры вышла под залог

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Вторник, 19 ноября 2019, 13:06

Экс-замминистра культуры Виктория Лесничая, подозреваемый в мошенничестве, внесла залог в размере 576 000 гривен и вышла из СИЗО.

Источник: комментарий адвоката подозреваемой Виталия Грынива Украинской правде

Детали: По словам адвоката, залог в размере 576 000 гривен, согласно постановлению суда, был внесен и суд освободил Лесничую из-под стражи. Адвокат заявил, что залог внесли друзья подозреваемого.

Что было раньше: 13 декабря детективы НАБУ сообщили Виктории Лисничий о подозрении в мошенничестве, соучастии в преступлении и предложении или даче взятки.

15 ноября Высший антикоррупционный суд избрал для Лесничей меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с альтернативой залога в размере 576 300 гривен.

Напомним:

  • 12 ноября в результате операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) была задержана директор департамента обеспечения доступа к публичной информации в Офисе президента Светлана Кондзеля, ее сообщница Виктория Лисничая и другие участники группировки.
  • Детективы НАБУ задокументировали вымогательство 300 тысяч долларов за "помощь" устроиться на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".
  • Задержание произошло непосредственно после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. США.

Станислав Бычек, УП
Темы: Офис президента взятка


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