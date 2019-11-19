$ 300 тыс. взятки в ОП: экс-замминистра культуры вышла под залог

Экс-замминистра культуры Виктория Лесничая, подозреваемый в мошенничестве, внесла залог в размере 576 000 гривен и вышла из СИЗО.

Источник: комментарий адвоката подозреваемой Виталия Грынива Украинской правде

Детали: По словам адвоката, залог в размере 576 000 гривен, согласно постановлению суда, был внесен и суд освободил Лесничую из-под стражи. Адвокат заявил, что залог внесли друзья подозреваемого.

Что было раньше: 13 декабря детективы НАБУ сообщили Виктории Лисничий о подозрении в мошенничестве, соучастии в преступлении и предложении или даче взятки.

15 ноября Высший антикоррупционный суд избрал для Лесничей меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с альтернативой залога в размере 576 300 гривен.

Напомним: