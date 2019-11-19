Новый глава "Укравтодора" анонсировал увольнения

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Вторник, 19 ноября 2019, 14:26

Государственное агентство автомобильных дорог Украины намерено уволить руководителей Служб автомобильных дорог, которые были задействованы в коррупционных схемах.

Источник: новый руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков, премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге, который цитирует "Интерфакс-Украна"

Прямая речь Кубракова: "У нас много информации. Те, кто был задействован в каких-то схемах, лучше уходите самостоятельно".

Детали: Премьер-министр выразил мнение о необходимости сокращения большей части руководителей Служб автодорог и посоветовал новому руководителю действовать быстро.

Прямая речь Гончарука: "Я бы принимал решение очень быстро. Особенно относительно лиц, о которых есть информация, что они задействованы в схемах. И, наоборот, принимал бы людей, порядочных и долго работающих на государство... Если где-то в областях или в центральном аппарате есть какие-то группы влияния, решительно от них избавляйтесь".

 
Правительственный портал

Что было ранее: 15 ноября народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Кубракова объявили победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

3 октября Кабинет министров принял решение о временном возложении обязанностей главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины на Олега Федоренко.

Справка: Кубраков является членом комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Нардеп является, в частности, автором законопроекта об аудите безопасности дорог, подписанного 13 ноября президентом Владимиром Зеленским.

Читайте также: "Смотрящих" за дорогами в Украине нет – интервью с главой "Укравтодора"

Темы: авто Кабинет министров


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