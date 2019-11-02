Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать детали разговора Зеленского и Трампа
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Суббота, 2 ноября 2019, 00:22
Федеральный суд США 1 ноября обязал Государственный департамент обнародовал детали разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Источник: Reuters
По требованию суда, Государственный департамент США до 22 ноября должен передать документы американской надзорной группе, которая ранее хотела получить доступ к ним на основании закона о публичных записях.
В Госдепартаменте заявили, что эти показания могут содержать дополнительную информацию кроме транскрипции самого звонка.
Знать больше:
Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы
"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"
Предыстория:
- В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
Украинская правда
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