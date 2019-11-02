Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать детали разговора Зеленского и Трампа

Федеральный суд США 1 ноября обязал Государственный департамент обнародовал детали разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Источник: Reuters

По требованию суда, Государственный департамент США до 22 ноября должен передать документы американской надзорной группе, которая ранее хотела получить доступ к ним на основании закона о публичных записях.

В Госдепартаменте заявили, что эти показания могут содержать дополнительную информацию кроме транскрипции самого звонка.

Знать больше:

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Предыстория: