Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать детали разговора Зеленского и Трампа

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Суббота, 2 ноября 2019, 00:22

Федеральный суд США 1 ноября обязал Государственный департамент обнародовал детали разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Источник: Reuters

По требованию суда, Государственный департамент США до 22 ноября должен передать документы американской надзорной группе, которая ранее хотела получить доступ к ним на основании закона о публичных записях.

В Госдепартаменте заявили, что эти показания могут содержать дополнительную информацию кроме транскрипции самого звонка.

Знать больше:

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Украинская правда
Темы: США Трамп Зеленский


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