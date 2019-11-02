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В РФ передали в суд дело против Рудьковского

Суббота, 2 ноября 2019, 08:01
В РФ передали в суд дело против Рудьковского

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении экс-депутата Верховной Рады, экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на российское посольство.

Источник: Генпрокуратура РФ

Дословно: "Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Рудьковского.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)".

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу".

Детали: По данным российского следствия, 14 июня 2014 года Рудьковский, являясь народным депутатом, совместно с неустановленными лицами из числа запрещенного в РФ "Правого сектора", принял участие в нападении на российское посольство в Киеве.

"Целью нападения являлось осложнение международных отношений Российской Федерации с Украиной и другими государствами", - утверждают в Генпрокуратуре РФ.

Предыстория:

  • Рудьковский был заочно арестован в РФ 26 мая 2016 года по делу о нападении на российское посольство в Киеве.
  • 28 сентября 2018 года он был задержан в Москве и помещен под стражу. 
  • Адвокаты утверждают, что их подзащитный не скрывался от следствия и ничего не знал о возбуждении против него уголовного дела.
  • Во время ареста Рудьковский находился на стационарной комплексной психиатрической экспертизе в институте им.Сербского.

Украинская правда

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Темы: РосcияПравый сектор
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