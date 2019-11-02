Суд по избранию меры пресечения Дубневичу пошел в совещательную комнату

Высший Антикоррупционный суд, который избирает меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу, удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Источник: трансляция заседания суда

Детали: Заседание суда по избранию меры пресечения, начатое в пятницу, продолжилось в субботу.

Сторона обвинения просит арест на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере чуть более 93 миллионов гривен, обосновывая это тем, что на свободе Дубневич

может скрываться, влиять на свидетелей и других подозреваемых, а также препятствовать расследованию производства иным образом.

В то же время, адвокаты просят отпустить их подзащитного на поруки.

"Я никуда не собираюсь убегать и не собираюсь скрываться от следствия", - заверил Дубневич.

Он отмечал, что история с его подозрением тянется уже давно, с декабря 2018 года. При этом, по его словам, его ни разу не звали давать показания.

Адвокат Дубневича при этом заявил, что лица, которые готовы взять его на поруки, пользуются доверием широкого круга населения.

Что было раньше: На заседании по избранию меры пресечения Дубневичу в пятницу адвокат сообщил, что его готовы взять на поруки "под письменное обязательство" 9 народных депутатов: Игорь Палица, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский, Петр Юрчишин, Виктор Балога, Антон Киссе, Сергей Минько и Игорь Колихаев.

Все поручители – из парламентской группы "За будущее", в которую входит Дубневич.

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