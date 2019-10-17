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Рябошапка направил в Раду представление на нардепа Дубневича

Четверг, 17 октября 2019, 14:36
Рябошапка направил в Раду представление на нардепа Дубневича

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича.

Источник: пресс-служба ГПУ

Дословно: "17 октября 2019 года, генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва".

Детали: Фамилии нардепа в ГПУ не называют, однако именно компании братьев Дубневичей и должностные лица "Укрзализныци" фигурируют в расследованиях НАБУ. В деле совпадает сумма ущерба - 93 млн 277 тыс грн.

В ведомстве отмечают, что НАБУ собрало достаточно доказательств для вручения Дубневичу подозрения по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Дословно: "Будучи народным депутатом 8 созыва и, будучи главой комитета ВР по вопросам транспорта, он был осведомлен о финансовом состоянии ПАО "Укрзализныця", в частности его потребности при проведении государственных закупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления.

Указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняло решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства "ПАО "Укрзализныця".

Следствие считает, что средства нардеп получил с помощью контролируемых юрлиц через согласованное завышение цены.

Справка: Дубневич - народный депутат трех созывов Верховной Рады. В 2019 году, как и в 2014 г., попал в Раду по мажоритарной системе в округе №120. Сейчас он член депутатской группы "За майбутнє".

В 2014 году он был членом фракции "Блок Петра Порошенко" и главой комитета Рады по вопросам транспорта.

Что было раньше: 21 февраля 2019 детективы НАБУ в аэропорту "Борисполь" задержали помощника Дубневича и экс-первого заместителя руководителя филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" Эдуарда Пушкаренко по подозрению в хищении средств.

Напомним:

  • 15 января НАБУ сообщило семерым лицам о подозрении в завладении 93,3 миллиона гривен "Укрзализныци".
  • В 2017 году правоохранители провели 15 одновременных обысков в уголовном производстве относительно злоупотреблений на "Укрзализныце".
  • Летом 2018 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении чиновникам "Укрзализныци" и представителям ООО "Вог Аэро Джет", которые подозреваются в нанесении ущерба УЗ на 92 миллиона гривен.
  • В конце 2018 года САП передала генпрокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от БПП Ярослава Дубневича.
  • НАБУ и СБУ расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 миллиарда гривен.
  • Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей произвели фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были перечислены значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного них и членов их семей недвижимого имущества.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаГенпрокуратураРябошапкапрокуратура
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