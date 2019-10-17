Рябошапка направил в Раду представление на нардепа Дубневича

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича.

Источник: пресс-служба ГПУ

Дословно: "17 октября 2019 года, генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва".

Детали: Фамилии нардепа в ГПУ не называют, однако именно компании братьев Дубневичей и должностные лица "Укрзализныци" фигурируют в расследованиях НАБУ. В деле совпадает сумма ущерба - 93 млн 277 тыс грн.

В ведомстве отмечают, что НАБУ собрало достаточно доказательств для вручения Дубневичу подозрения по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Дословно: "Будучи народным депутатом 8 созыва и, будучи главой комитета ВР по вопросам транспорта, он был осведомлен о финансовом состоянии ПАО "Укрзализныця", в частности его потребности при проведении государственных закупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления.

Указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняло решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства "ПАО "Укрзализныця".

Следствие считает, что средства нардеп получил с помощью контролируемых юрлиц через согласованное завышение цены.

Справка: Дубневич - народный депутат трех созывов Верховной Рады. В 2019 году, как и в 2014 г., попал в Раду по мажоритарной системе в округе №120. Сейчас он член депутатской группы "За майбутнє".

В 2014 году он был членом фракции "Блок Петра Порошенко" и главой комитета Рады по вопросам транспорта.

Что было раньше: 21 февраля 2019 детективы НАБУ в аэропорту "Борисполь" задержали помощника Дубневича и экс-первого заместителя руководителя филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" Эдуарда Пушкаренко по подозрению в хищении средств.

Напомним: