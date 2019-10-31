Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вручил подозрение народному депутату Ярославу Дубневичу, из которого 31 октября сняли депутатскую неприкосновенность.

Источник: информированный источник "Украинской правды"

Прямая речь: "Дубневичу вручили подозрение".

Детали: По словам собеседника УП, правоохранители будут ходатайствовать об аресте нардепа с альтернативой внесения залога в сумме 93 миллионных гривен.