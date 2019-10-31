Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вручил подозрение народному депутату из группы "За майбутнє" Ярославу Дубневичу, из которого 31 октября сняли депутатскую неприкосновенность.

Источник: информированный источник "Украинской правды"

Прямая речь: "Дубневичу вручили подозрение".

Детали: По словам собеседника УП, правоохранители будут ходатайствовать об аресте нардепа с альтернативой внесения залога в размере 93 миллиона гривен. В прокуратуре ожидают, что суд относительно нардепа будет 1 ноября.

Подозрение и ходатайство об аресте нардепа вручили в одном из кабинетов Верховной Рады. Дубневича не будут задерживать, поскольку он не скрывается от следствия и пришел в парламент.

Что было раньше: НАБУ собрало достаточно доказательств для вручения Дубневичу подозрения по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

17 октября Рябошапка направил в Раду представление, по которому нардепы должны дать согласие на привлечение Дубневича к уголовной ответственности. Позже Рябошапка сообщил, что на этапе регистрации в Верховной Раде сейчас находится три представления в адрес народного депутата Ярослава Дубневича.

31 октября Рада дала согласие на арест и привлечение к уголовной ответственности Дубневича. С нардепа сняли депутатскую неприкосновенность.

Дубневич заявлял, что 17 и 18 октября был в Раде, но не получал копии представления генпрокурора на привлечение его к уголовной ответственности.

Он отвергает все подозрения и обвинения и считает это политическим заказом.

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