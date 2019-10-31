Дубневичу вручили подозрение

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Четверг, 31 октября 2019, 12:07

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вручил подозрение народному депутату Ярославу Дубневичу, из которого 31 октября сняли депутатскую неприкосновенность.

Источник: информированный источник "Украинской правды"

Прямая речь: "Дубневичу вручили подозрение".

Детали: По словам собеседника УП, правоохранители будут ходатайствовать об аресте нардепа с альтернативой внесения залога в сумме 93 миллионных гривен.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада


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