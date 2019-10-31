Рада сняла неприкосновенность и разрешила арест Дубневича

Депутат Дубневич во время голосования Рады за снятие с него неприкосновенности

Верховная Рада разрешила привлекать к уголовной ответственности депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

Источник: заседание парламента 31 октября

Детали: Следствие считает нардепа организатором коррупционной схемы по завладению 93 млн грн Укрзализныци.

Генпрокурор Руслан Рябошапка в выступлении в ВР отметил, что у следствия есть достаточно доказательств, чтобы обосновать вину Дубневича.

Дубневич в своем выступлении заявил, что в представлении ГПУ отсутствуют доказательства действий, в которых его обвиняет прокуратура. Он считает, что представление внесено с целью политического популизма.

За снятие неприкосновенности с депутата проголосовало 332 депутата. За предоставление согласия на задержание Дубневича проголосовало 241, за арест Дубневича проголсовало 229 депутатов.

Все три решения поддержали депутаты фракций "Слуги народа" и "Голос". Фракции "ЕС" и "Батькивщина" голосовали только за снятие неприкосновенности.

Не захотели снимать неприкосновенность и позволять арест своего коллеги депутаты фракций "За будущее" и ОПЗЖ.

Генпрокурор Рябошапка заверил "Слуг народа", что Дубневича не будут задерживать прямо в зале Верховной Рады.

Что было раньше: 17 октября Рябошапка направил в Раду представление, по которому нардепы должны дать согласие на привлечение Дубневича к уголовной ответственности. Позже Рябошапка сообщил, что на этапе регистрации в Верховной Раде сейчас находится три представления в адрес народного депутата Ярослава Дубневича.

Дубневич заявлял, что 17 и 18 октября был в Раде, но не получал копии представления генпрокурора на привлечение его к уголовной ответственности.

Он отвергает все подозрения и обвинения и считает это политическим заказом.

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