Рада сняла неприкосновенность и разрешила арест Дубневича

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Четверг, 31 октября 2019, 11:34
Депутат Дубневич во время голосования Рады за снятие с него неприкосновенности

Верховная Рада разрешила привлекать к уголовной ответственности депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

Источник: заседание парламента 31 октября

Детали: Следствие считает нардепа организатором коррупционной схемы по завладению 93 млн грн Укрзализныци.

Генпрокурор Руслан Рябошапка в выступлении в ВР отметил, что у следствия есть достаточно доказательств, чтобы обосновать вину Дубневича.

Дубневич в своем выступлении заявил, что в представлении ГПУ отсутствуют доказательства действий, в которых его обвиняет прокуратура. Он считает, что представление внесено с целью политического популизма.

За снятие неприкосновенности с депутата проголосовало 332 депутата. За предоставление согласия на задержание Дубневича проголосовало 241, за арест Дубневича проголсовало 229 депутатов.

Все три решения поддержали депутаты фракций "Слуги народа" и "Голос". Фракции "ЕС" и "Батькивщина" голосовали только за снятие неприкосновенности.

Не захотели снимать неприкосновенность и позволять арест своего коллеги депутаты фракций "За будущее" и ОПЗЖ.

Генпрокурор Рябошапка заверил "Слуг народа", что Дубневича не будут задерживать прямо в зале Верховной Рады.

Что было раньше: 17 октября Рябошапка направил в Раду представление, по которому нардепы должны дать согласие на привлечение Дубневича к уголовной ответственности. Позже Рябошапка сообщил, что на этапе регистрации в Верховной Раде сейчас находится три представления в адрес народного депутата Ярослава Дубневича.

Дубневич заявлял, что 17 и 18 октября был в Раде, но не получал копии представления генпрокурора на привлечение его к уголовной ответственности.

Он отвергает все подозрения и обвинения и считает это политическим заказом.

Предыстория: 

  • НАБУ собрало достаточно доказательств для вручения Дубневичу подозрения по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
  • Дубневич – народный депутат трех созывов Верховной Рады. В 2019 году, как и в 2014 году, попал в Раду по мажоритарной системе в округе №120. Сейчас он член депутатской группы "За майбутнє".
  • В 2014 году он был членом фракции "Блок Петра Порошенко" и главой комитета Рады по вопросам транспорта.
  • Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были перечислены значительные суммы наличных средстви огромное количество недвижимого имущества.
  • НАБУ и СБУ расследует несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности, о хищении газа на сумму более 1,4 млрд грн.
  • Летом 2018 года НАБУ сообщило о подозрении чиновникам "Укрзализныци"и представителей ООО "Вог Аэро Джет" в нанесении ущерба компании на 92 млн грн.
  • В конце 2018 года глава САП Назар Холодницкий передал генпрокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с Дубневича.
  • 15 января НАБУ сообщило семерым лицам о подозрениив завладении 93,3 млн грн "Укрзализныци".
  • 21 февраля детективы НАБУ в аэропорту "Борисполь" задержали помощника Дубневича и экс-первого замглавы филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" Эдуарда Пушкаренкопо подозрению в хищении средств.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада неприкосновенность Укрзализныця Генпрокуратура


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