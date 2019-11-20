Зеленский наградил орденом погибшего командира Коростелева

Президент Владимир Зеленский посмертного наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени погибшего на Донбассе командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева.

Источник: указ главы государства

Дословно: "За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Коростелева Евгения Владимировича – полковника (посмертно)".

Детали: По данным на сайте президента, указ датирован 19 ноября.

Что было ранее: 38-летний Евгений Коростелев подорвался на мине 12 ноября у Новотроицкого во время обхода передовых позиций, а утром 19 ноября скончался в больнице.

Почему это важно: Большое возмущение в соцсетях вызвало молчание президента Зеленского относительно этой потери. В частности критики главы государства отмечали, что он нашел время пошутить о переходе лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, но не выразил соболезнования по гибели комбрига.

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