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Зеркаль о своей отставке: Я не тот персонаж, который о дружбе с РФ

Среда, 20 ноября 2019, 12:04

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объяснила почему уходит в отставку.

Источник: интервью Bihus.info.

Прямая речь: "Я понимаю, что с точки зрения "мы будем дружить с Россией", то я не тот персонаж, который о дружбе. Я все же fighter, я тот, кто ведет переговоры и тот, кто представляет позицию, которая отличается от видения россиян".

Детали: Отвечая или такая позиция сейчас стала не нужной в МИД, Зеркаль высказала мнение, что россияне будут ставить вопрос о ее отстранении от участия в переговорах с ними, потому что она "не является человеком, с которым легко достичь того, что они хотят".

Зеркаль отказалась оценить насколько глубоко Офис президента готов дружить с РФ.

Она отметила, что в течение последнего месяца была отстранена от процессов по газу, и поэтому решила, что в МИД ей больше нечего делать.

Напомним: В интервью Зеркаль рассказала, что перед увольнением выполнит последнее задание: проведет процессуальное слушания в Гааге по новому арбитража, касается украинских моряков и военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией.

Зеркаль является заместителем главы МИД по вопросам европейской интеграции с августа 2014 года. Она представляет позицию Киева по делу "Украина против России" в Международном суде ООН и в Арбитражном трибунале по морскому праву.

8 ноября Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу Украины против России за нарушение двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Впереди - принятие судом решения по существу которое может быть вынесено ориентировочно в 2022 году.

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Темы: МИДЗеленскийРосcия
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