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Путин считает, что экономика США пасет задних в противовес Китаю

Среда, 20 ноября 2019, 13:34

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика Китая эффективнее американской, что и стало причиной "торговой войны" между странами.

Источник: заявление Путина на форуме "Россия зовет!", российское издание "ТАСС"

Прямая речь Путина: "Я с большой степенью уверенности могу утверждать, что это уникальное явление (развитие экономики Китая – ред.) дает очень хороший результат, совокупно китайская экономика работает гораздо более эффективно, чем многие другие крупные экономики мира, в том числе и американская.

Я думаю, что вот это в значительной степени вызывает озабоченности наших американских друзей и объясняет вводимые против Китая ограничения. Именно это обстоятельство, а не диспаритет в торговом балансе".

Детали: Путин также считает, что США пытаются не сбалансировать международные экономические отношения, а сдерживать развитие Китая и России.

Он называет это "недобросовестной конкуренцией". По его словам, введение ограничительных мер в отношении одной страны так или иначе отражается на собственных интересах того государства, которое прибегло к ним.

При этом Путин считает, что США не заинтересованы в обострении торговой войны с Китаем. 

Напомним:

  • В августе руководство Китая приняло решение о введении пошлин на американские товары, общая сумма которых составляет 75 млрд долларов.

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Темы: КитайСШАПутинэкономика
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