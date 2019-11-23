К делу "вмешательства Украины в выборы США" причастна РФ – NYT

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Суббота, 23 ноября 2019, 03:57

Москва провела спецоперацию, чтобы переложить вину вмешательства в выборы президента США 2016 на Киев.

Источник: The New York Times

Детали: Как отмечается в публикации The Times, американская разведка считает, что спецслужбы РФ продвигали конспиративные теории и реальные факты, чтобы создать впечатление, что именно Украина причастна к взлому электронной почты демократов.

В секретном отчете для сенаторов-демократов разведка Штатов сообщает, что россиянам удалось сделать виновным Киев в этом деле.

Кроме этого, американские спецслужбы считают, что усилия Москвы могут увеличиться до президентской кампании 2020 года.

Как пишет газета, Россия через посредников пыталась навязывать отдельным американским политикам и журналистам, что именно Украина вмешивалась в выборы Соединенных Штатов.

Что было раньше: Президент США Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани пытались искать доказательства вмешательства Украины в президентские выборы США 2016 года.

Напомним:

  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
  • The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.
  • На протяжении 22 месяцев спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал вопрос о том, имел ли место сговор между предвыборным штабом Трампа и Россией.
  • Согласно итогам расследования, ни Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.

Украинская правда
Темы: США виборы Росcия


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