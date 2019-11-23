К делу "вмешательства Украины в выборы США" причастна РФ – NYT

Москва провела спецоперацию, чтобы переложить вину вмешательства в выборы президента США 2016 на Киев.

Источник: The New York Times

Детали: Как отмечается в публикации The Times, американская разведка считает, что спецслужбы РФ продвигали конспиративные теории и реальные факты, чтобы создать впечатление, что именно Украина причастна к взлому электронной почты демократов.

В секретном отчете для сенаторов-демократов разведка Штатов сообщает, что россиянам удалось сделать виновным Киев в этом деле.

Кроме этого, американские спецслужбы считают, что усилия Москвы могут увеличиться до президентской кампании 2020 года.

Как пишет газета, Россия через посредников пыталась навязывать отдельным американским политикам и журналистам, что именно Украина вмешивалась в выборы Соединенных Штатов.

Что было раньше: Президент США Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани пытались искать доказательства вмешательства Украины в президентские выборы США 2016 года.

Напомним: