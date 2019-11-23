Трускавец-2: в "Слуге народа" снова хотят обучать нардепов
Лидер политической партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил о намерении провести "Трускавец-2" для народных избранников, в частности, чтобы дать им знания из цифровой грамотности.
Источник: интервью Корниенко для "Радио НВ"
Прямая речь: "У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немного стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать "Трускавец-2" где-то между сессиями – возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт (цифровой грамотности - УП) и пункт о декларировании."
Детали: Цифровой грамотности нардепов хотят обучать, чтобы обезопасить их от общения с пранкерами, предоставить им необходимые знания по проверке и защите общения в мессенджерах.
Читайте также: Активны, молоды, наивны. Чему и как учились "слуги народа" в Трускавце
Предыстория:
- Тренинг для "слуг народа" проходил с 29 июля по 4 августа в Трускавце. В нем приняли участие 263 народных избранника.
- Они жили в нескольких трускавецких гостиницах, в частности в "Rixos-Прикарпатье" и "Mirotel".
- Команда преподавателей KSE в течение недели читала для будущих депутатов лекции по экономике, бюджетному процессу, публичной политике, рассказывала о децентрализации, образовании, обороне и тому подобное.
- Недельный семинар для новоизбранных народных депутатов обошелся "Слуге народа" в 10 миллионов гривен.
powered by lun.ua