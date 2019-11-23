Трускавец-2: в "Слуге народа" снова хотят обучать нардепов

Лидер политической партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил о намерении провести "Трускавец-2" для народных избранников, в частности, чтобы дать им знания из цифровой грамотности.

Источник: интервью Корниенко для "Радио НВ"

Прямая речь: "У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немного стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать "Трускавец-2" где-то между сессиями – возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт (цифровой грамотности - УП) и пункт о декларировании."

Детали: Цифровой грамотности нардепов хотят обучать, чтобы обезопасить их от общения с пранкерами, предоставить им необходимые знания по проверке и защите общения в мессенджерах.

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