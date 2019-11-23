Трускавец-2: в "Слуге народа" снова хотят обучать нардепов

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Суббота, 23 ноября 2019, 06:19

Лидер политической партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил о намерении провести "Трускавец-2" для народных избранников, в частности, чтобы дать им знания из цифровой грамотности.

Источник: интервью Корниенко для "Радио НВ"

Прямая речь: "У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немного стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать "Трускавец-2" где-то между сессиями – возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт (цифровой грамотности - УП) и пункт о декларировании."

Детали: Цифровой грамотности нардепов хотят обучать, чтобы обезопасить их от общения с пранкерами, предоставить им необходимые знания по проверке и защите общения в мессенджерах.

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Предыстория:

  • Тренинг для "слуг народа" проходил с 29 июля по 4 августа в Трускавце. В нем приняли участие 263 народных избранника.
  • Они жили в нескольких трускавецких гостиницах, в частности в "Rixos-Прикарпатье" и "Mirotel".
  • Команда преподавателей KSE в течение недели читала для будущих депутатов лекции по экономике, бюджетному процессу, публичной политике, рассказывала о децентрализации, образовании, обороне и тому подобное.
  • Недельный семинар для новоизбранных народных депутатов обошелся "Слуге народа" в 10 миллионов гривен.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Слуга народа партии


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