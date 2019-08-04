Активны, молоды, наивны. Чему и как учились "слуги народа" в Трускавце

"Что вы заканчивали? Трускавецкий Rixos" – этой шуткой из соцсетей можно подвести черту под прошедшей неделей. Она запомнилась чередой анекдотов и мемов о первом в истории Украины массовом тренинге парламентариев.

С 29 июля по 4 августа "слуги народа" прошли интенсив Киевской школы экономики (KSE) в престижном отеле Rixos Prykarpattya. С минимальной ценой двухместного "стандарта" в 3 500 гривен за ночь, завтраком, бассейном и SPA.

Вишенкой на торте стал визит в Трускавец президента Владимира Зеленского, к приезду которого город-курорт готовился в лучших советских традициях.

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Цену обучения пока зеленой и неопытной Зе!команды подсчитывала вся страна. Соцсети соревновалась в остроумии. А репортеры УП несколько дней наблюдали за теми, от кого во многом зависит судьба украинцев.

Вопрос о точной стоимости мероприятия, беспокоивший фейсбучных экспертов и журналистов, так и остался висеть в кристально свежем карпатском воздухе.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков озвучил корреспондентам УП заготовленную для СМИ версию: деньги тратили "партийные", условия контракта со школой KSE относятся к коммерческой тайне, а все остальные расходы обнародуют позже.

По расчетам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Зе!команда, проживавшая в Rixos и Mirotel Resort&Spa, потратила на тренинг от 10 до 20 миллионов гривен.

В ответ на подсчеты министра Дмитрий Разумков на камеру УП сострил: "Лучше стройте Hyperloop".

В итоге школу парламентского бойца прошли 263 "слуги народа". Среди них всего несколько узнаваемых лиц. Таких, как борец Жан Беленюк, Юрий Корявченков (Юзик) из "95 квартала" и гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

На какие деньги живут будущие парламентарии, зачем связались с политикой, что планируют делать в Раде и как Трускавец встречал Владимира Зеленского – в репортаже УП.

Гостиница "Риксос-Прикарпатье", пожалуй, одна из самых роскошных в Трускавце. Именно здесь проходили школу депутата избранные "слуги народа" все фото эльдара сарахмана, "украинская правда"

Интенсив Киевской школы экономики (KSE) проходил с 29 июля по 4 августа в Rixos Prykarpattya

Думы тракториста

– Два часа простояв, не можу дождаться. Они уже недоторканные? Если сейчас балакать не хотят, то шо потом будет?! – возле шлагбаума у въезда на территорию Rixos возмущается пенсионер Александр Кожуховский.

Бывший тракторист из Кировограда приехал в Трускавец поправить здоровье, "попить водички". Когда узнал, что в городе остановились нардепы, пришел к отелю, чтобы задать им вопросы в лоб. Но дальше будки с охранниками не попал.

– Я лично с Януковичем ручкався, дал ему записку с номером телефона. И шо ты думаешь? До сих пор перезванивает.

И эти туда же. Тут один белобрысый, Саша вроде, сказал, выйдет через 15 минут. До сих пор жду, – с остатками надежды всматривается ходок в фасад отеля.

– Хотел спросить за пенсию. У меня с вычетом алиментов 880 гривен. Забыл, когда в последний раз мясо ел. Нищета одна.

Я таблетки купляю, дуже багато грошей стоят, – достает он из кармана пластиковую баночку, и для пущей достоверности высыпает на ладонь пилюли разной формы и цвета.

Бывший тракторист из Кировограда приехал в Трускавец "попить водички". Когда узнал, что в городе остановились нардепы, пришел к отелю, чтобы задать им вопросы. Но дальше будки с охранниками не попал

В своем финальном вопросе, обращенном в никуда и в сторону диктофона корреспондента УП, Александр Кожуховский будто бы формулирует всю народную озабоченность: "А чого ж они в частном, а не державном санатории живут?".

На это позже ответит главный в "Слуге народа", Дмитрий Разумков. Варианты, мол, рассматривали разные. Но в сжатые сроки ничего более подходящего для проведения такого масштабного мероприятия найти не смогли.

Депутаты в шлепках и пицца с марихуаной

В 7:30 завтрак, в 8:30-8:45 – сборы в аудитории. Лекции и тренинги до 22:00, с перерывами на обед, ужин и кофе-брейки.

Некоторые "слуги народа" успевают начать день со спорта.

29-летний Роман Грищук, КВНщик, руководитель студии "Мамахохотала", вместе с шестью своими коллегами по фракции пробегает три километра в районе отеля за 20 минут.

Роман Грищук: пробежки дисциплинируют. Он не пьет спиртное, не курит. А наркотики пробовал один раз в жизни

– Я такого ще не бачив, щоб депутати масово бігали. У нас тут багато з Ради раніше відпочивало. Але то зазвичай були старі перд*ни-корупціонери, – флегматично отмечает один из охранников Rixos.

Роман Грищук рассказывает: пробежки дисциплинируют. Он не пьет спиртное, не курит. А наркотики пробовал один раз в жизни в Камбодже – пиццу с марихуаной.

– Виявилось, що вона капець як діє. Після цього я зрозумів, що взагалі не треба пробувати, – вспоминает зе!депутат.

"Ролевые игры", имитация работы профильных комитетов Рады, лекции финансистов. Все это отвлекает зе!депутатов от тусовок, оставляя мало шансов для папарацци.

– Та какие там ночные клубы?! – говорит кому-то по телефону один из участников интенсива. – Они, наверное, спецом сделали такой плотный график. Чтобы никому уже не захотелось загулять. Легче в баре захватить что-нибудь в номер.

Они вываливают из лекционного зала на перекур и перекус по несколько раз за день.

Тот самый бар в холле. В вечернее время в перерывах между лекциями некоторые берут бокал вина или виски, или просто сок

Будущих депутатов можно отличить от обычных отдыхающих по зеленым бейджикам

Футболки, шлепки, кеды, кроссовки, рюкзаки – все это смотрится странно на фоне мраморных полов, колонн и обрамленных в позолоченные рамы огромных зеркал. Некоторые похожи на людей, идущих на пляж за пивом и азовской креветкой.

О том, что это будущие нардепы, говорят только зеленые бейджи с именами и фамилиями. Со всеми этими лицами стране еще только предстоит знакомство по трансляциям из Верховной Рады.

"Олимпиец" Жан Беленюк – один из немногих, кто в представлении не нуждается. Он одет в футболку, джинсовые шорты и белые шлепки Lacoste. Говорит, пошел в Раду, чтобы поднимать спорт. И изменить стереотип о бывших нардепах-спортсменах.

– У нас ведь такая политическая традиция, что парламент – место для выяснения отношений. Мы идем туда, чтобы изменить подходы. Драками я точно заниматься не буду, – обещает он.

В общении с репортерами УП Беленюк называет свой месячный доход до получения депутатского мандата – "в районе 100 тысяч гривен".

"Я – не кіт. В мене немає дев'ять життів"

39-летний "автомайдановец" Игорь Васылив из Тернополя – лицо не публичное. Как и большинство "слуг", приехавших на интенсив, все эти дни он остается незамеченным.

До выборов Васылив занимался грузовыми перевозками. Входил в состав Совета общественного контроля при НАБУ. Месячный доход 30-40 тысяч гривен.

Тернопольчанин говорит, что ненавидит мажоритарку. Но именно по ней попал в парламент.

– Так, це дивно звучить, але я мажоритарник, який йде в парламент, щоб знищити мажоритарку. Вважаю, тут є велика корупційна складова, – делится он с УП.

Цели в политике у Васылива благородные. Во всяком случае, на словах.

– Пам'ятаю 2004 рік, коли почали красти голоси, та я пішов на Майдан, – объясняет он. – Тоді мені було 25. Нам говорили: "Ще чуть-чуть, все буде добре".

Зараз мені майже 40. Перед виборами нам казали, що економіка пішла вгору, і треба ще почекати. Але я – не кіт. В мене немає дев'ять життів.

В мене двоє гарних хлопців по десять років. Я не хочу, щоб і вони ходили на Майдан, під Верховну Раду. Вони повинні вчитися, працювати на себе, на благо держави.

Ми виходили в 2014 році, щоб очистити повністю владу. Зараз це відбувається.

Избранный по мажоритарке Игорь Васылив занимался грузоперевозками. Входил в состав Совета общественного контроля при НАБУ

После принятия депутатской присяги Васылив хочет решать проблемы транспорта и инфраструктуры.

– Якщо ми в 17 році в Україні зробили 2 тисячі кілометрів доріг, а в 19 планується 4 тисячі, порахуйте! На 200 000 кілометрів нам треба 50 років.

Найбільша проблема – у нас зараз "Укравтодор" фактично є замовник та виконавець в одній особі. Тут є великий корупційний ризик, – говорит будущий парламентарий.

– Ми вчора працювали тут над законопроектом, який дозволить зважувати автомобілі в русі, прямо на трасі, – продолжает он. – Це зменшить навантаження на дороги, які ми руйнуємо.

Мої колеги по фракції також починають працювати над пасажирськими перевезеннями. Думаю, за два-три роки вже можна відмовитися від "богданчиків".

Во время кофе-брейков Зе!команды другие отдыхающие отеля остаются в заметном меньшинстве. Опознать их легко: они одеты в белые махровые халаты и тапочки и курсируют между SPA-зоной и бассейнами.

– Мы с мужем не знали, что тут будут ваши депутаты, – рассказывает УП россиянка Ольга, кокетливо поправляя полотенце на голове. – Журналисты и камеры, честно говоря, напрягают.

Терпение гостьи из РФ и других постояльцев, забивших парковки Rixos дорогими иномарками, иссякает на четвертый день тренинга. Охрана отеля, вняв их жалобам, отправляет репортеров с первого этажа на второй. Это позволяет и "слугам народа" чувствовать себя чуть более расслабленными. В вечернее время в перерывах между лекциями некоторые берут бокал вина или виски.

"Загоним олигархов в рамки"

Цены в баре Rixos демократичными не назовешь, но и заоблачными – тоже. Кофе – 60 гривен. Чай облепиховый – 85. Бокал рислинга – 120, виски, "Джек Дениелс" – 85. Многим "слугам народа" это по карману. Давиду Арахамии, IT-бизнесмену и волонтеру уж точно.

В разговоре с журналистами УП он признается, что его месячный доход – 15 тысяч долларов. Перед тем, как идти в парламент, он посчитал: для безбедной жизни его семье хватит 8 тысяч долларов в месяц. Или примерно полмиллиона долларов за пять депутатских лет.

Эти деньги у Давида, похоже, уже есть.

– Восемь тысяч в месяц – с учетом того, что нет никакого форс-мажора, – уточняет он. – У меня четверо детей, жду еще двойню. Плюс помогаю маме.

Арахамии пророчат пост главы руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

– У меня есть обоснованные опасения, исходя из размеров фракции, – рассказывает бизнесмен УП в один из дней тренинга. – Но если предложат, я соглашусь. Моя сильная сторона – нэтворкинг.

Всего за несколько минут общения Арахамия фонтанирует модными словечками: система агрегации, контраверсийность, тимбилдинг, челендж, стартап, бекграунд, эффективный энтерпрайз.

А когда вспоминает о лекции Виктора Пинзеника в Rixos, не скрывает восхищения: "Сумасшедший чувак, настолько круто рассказывает! Понятным языком симплифицирует (упрощает – УП), где надо".

На вопрос, зачем ему депутатское кресло, Арахамия отвечает: "Кризис среднего возраста. Скоро мне сорок стукнет. Заряда хватит еще лет на 25. Я жил в Америке, учился в Лондоне. И понял, что никуда из Украины уезжать не хочу. И дети мои не должны этого делать".

В парламенте Арахамия хочет применить свои волонтерские навыки в сфере обороны.

– Мой личный KPI – чтобы мы стали через пять лет перспективным членом НАТО. Это не значит, что мы должны вступать в НАТО. Мы должны быть синхронизированы по стандартам и технологически готовы вступать, в случае если будет политическое решение.

Пять лет – это маленький срок. Но если всем активно напрячься, то это реалистично, – уверяет он, заявив несколькими минутами ранее, что не носит "розовых очков".

– Первое, что хочу сделать в парламенте, – продолжает Арахамия, – чтобы планирование государственного оборонного заказа было на три года, а не год.

Второе – хотел бы, чтобы экспорт вооружений из нашей страны увеличился в три раза.

Ну, и третье – количество госорганов нужно уменьшить хотя бы на 30%.

– А с олигархами будете что-то делать? – интересуемся напоследок.

– Думаю, будем загонять их в рамки, – отвечает Арахамия. – Они уже метасигналами озвучивают: огласите одинаковые для всех правила игры!

"Незамыленный взгляд"

Верховная Рада IX созыва станет самой молодой в истории Украины. А самым молодым депутатом – 23-летний Святослав Юраш.

Темно-синий костюм с короткими обтягивающими брюками, черная вышиванка под пиджаком. Юраш выделяется среди остальных "слуг народа" своим баскетбольным ростом в 1 метр 96 сантиметров.

Перед камерами он ведет себя свободно, первым из депутатов соглашается показать УП свой номер в отеле за 3 500 гривен.

У него, выходца из Львова, беременная жена из Донецка, которая звонит ему во время тренинга каждый день.

По словам Юраша, он учился на международника сначала в Польше, потом в Калькутте. В 2014, во время революции, организовал пресс-центр Евромайдана. В депутаты, по его словам, пошел, чтобы все фундаментально поменять, и "не дать Петру Порошенко второй шанс при власти".

– Свій життєвий шлях повногранно я почав з Майдану, – говорит он с гордостью и некоторым пафосом. – Я вмію комунікувати з різноманітними середовищами та частинами українського народу. Мій функціонал буде корисний в Раді.

Думка, що перемога команди Зеленського послабила позиції України в світі, хибна. Путін не знає, що очікувати от пана Зеленського.

Якщо говорити про ситуацію з міжнародними партнерами, то, кавуючи з ними, я зрозумів, що вони дуже змучені. Від тієї історії, що все прекрасно, реформи йдуть. А потім вони спілкуються з активістами, громадянським сектором та чують зовсім інше.

Самый молодой депутат в будущем парламенте Святослав Юраш показал свой номер. Минимальная цена двухместного "стандарта" – 3 500 гривен за ночь. В стоимость входит завтрак, бассейн и SPA

О таких, как Юраш, директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов, организовавший тренинг в Трускавце, говорит: "У них незамыленный взгляд, они могут что-то увидеть новое".

– Когда вы общаетесь с этими молодыми, неопытными людьми, идущими в Раду, вам не страшно за свое будущее и будущее страны? – спрашиваем Тимофея.

– Скажу честно, у меня вначале тоже было предвзятое отношение к ним, – отвечает он. – Я голосовал в 2014-м за Порошенко. На эти выборы мне не удалось прийти.

Когда я начал говорить с этими ребятами, понял – они нормальные. Это – средний класс. Фермеры, бизнесмены, какие-то эксперты, есть доктора наук. В них нет агрессии и высокомерия. Это что-то необычное для Украины.

Тимофей Милованов: "Мы хотели показать им фундаментально важные вещи. На них огромная ответственность. Они нас могут либо вперед повести, либо кризис создать"

Главное, что пытались объяснить Зе-депутатам на тренинге – премудрости макроэкономики, финансов и бюджетного процесса.

Среди лекторов от KSE были пять докторов наук с западным образованием.

Будущий костяк парламента потел над тестовыми заданиями, решал сложные задачи. Пока что в игровой форме. И пока не всегда удачно.

– Вчера делали прикольное упражнение, – рассказывает УП директор KSE Милованов. – Всему залу надо было управлять процентными ставками, чтобы удержать на нужном уровне и безработицу и инфляцию. Им не удавалось, и это ещё больше всех увлекало.

Мы хотели показать им фундаментально важные вещи. На них огромная ответственность. Они нас могут либо вперед повести, либо кризис создать.

По словам Дмитрия Разумкова, второй целью интенсива было знакомство однопартийцев друг с другом. И тренировка работы в парламентских комитетах.

"Зробіть з держави шоколадку!"

Ажиотажа приезд "слуг народа" в Трускавце не вызвал. Более того, не все местные жители догадывались о том, кто остановился в Mirotel и Rixos.

Самыми осведомленными, как всегда, были таксисты.

– Мені трошки в роботі прибавило завдяки ним та журналістам, але місто живе звично, – улыбается водитель Анатолий. – Не дуже вони схожі на депутатів. Молоденькі хлопці, дівчата.

Я їм говорю: "Зробіть, нарешті, з держави шоколадку!".

Старих забрали. За 30 років нічого не зробили. Хай молоді ту систему зламають.

– Думаете, им можно доверить страну? – спрашиваем.

– А що роботи? – пожимает плечами Анатолий. – Думаю, вже треба повірити. Навіть Путін не має такої довіри в Росії. У нього там всі ці рейтинги награні. А на наших виборах підстави не було. Якщо навіть Петро не підставив, то все по-чесному було.

"Бачив, як Зеленський гроші вибивав?"

Просыпаться Трускавец начинает, когда становится известно о субботнем визите президента.

УДОшники появляются в Rixos накануне, в пятницу, 2 августа. Оглядывают территорию и помещения.

– Спочатку підуть собаки нюхати. Кудою собаки, тудою й президент, – размышляет охранник о предстоящем маршруте Владимира Зеленского.

Перед приездом гаранта оживают трускавецкие коммунальщики. Власти отправляют их срочно чистить дороги, по которым проедет Зеленский.

Перед приездом Зеленского коммунальщики почистили дороги в Трускавце

А сотрудники Госохраны в целях безопасности даже проверили люки по пути следования президента

По данным источника УП в партии "Слуга народа", после пятничного визита в Ивано-Франковск Владимир Зеленский остался ночевать в селе Гута. В роскошной государственной резиденции "Синегора", в которой в свое время любили отдыхать Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

В трускавецком Mirotel Владимир Зеленский появляется в субботу, в 11:40, на мероприятии, посвященном "медицинскому туризму".

Перед этим взрывотехники проверяют канализационные люки возле отеля и внутреннюю часть лайтбоксов.

Зеленский приезжает в голубой расстегнутой рубашке, белой футболке, черных брюках и белых кроссовках.

– Ти ж бачив, як Зеленський вчора во Франківську гроші на дороги вибивав?! Сподіваюсь, Андрій (Андрей Кульчинский, мэр Трускавца – УП) не надто буде жалітися, – шушукаются в зале чиновники мэрии.

В первые минуты похоже, что гарант скучает. Пытается сосредоточиться на слайдах с графиками, которые ему показывают. О чем-то перешептывается с мэром города, сидящим по левую руку. И с Андреем Богданом – по правую.

Зеленский пытался сосредоточиться на слайдах с графиками. За его спиной Андрей Богдан, который накануне неудачно пошутил о своей отставке, перешептывается с мэром Трускавца

Кажется, будто мероприятие придумано специально с одной целью: президент приехал на курорт не только по партийным делам, но и решать важные вопросы.

Зеленский немногословен. Он интересуется, почему из Украины едут лечиться за рубеж в три раза больше человек, чем иностранцев приезжает в Украину. Предлагает составить перечень стран, с которыми можно отменить визы для развития медтуризма в Украине.

Заседание оживляет лишь разговор с владельцем частной клиники. Он жалуется, что последний год был самым тяжелым за последние тридцать. Клиентов мало, народ обеднел, зарплату докторам платить нечем.

– Якщо б ви проїхали до Трускавця через села, у вас був би нервовий стрес та потрібна була б консультація лікаря, – заверяет мужчина президента.

После жалоб и уколов выступающего в адрес власти Зеленский шутит: "Ми розберемось з якимось питаннями. Але у 2020 році у вас будуть вибори мера. Будь ласка, йдіть на вибори, бо ви знаєте, що робити".

Рабочее совещание длится не больше часа. Зеленский быстрым шагом выходит из отеля. На улице его встречает толпа желающих сделать селфи. Но президент скрывается в Range Rover. Он едет на встречу со своими "слугами", при помощи которых ему придется бороться с "эпохой бедности".

Гнев Богдана и крокодильи слезы

В Rixos, где учат будущих парламентариев, Зеленский приезжает в 12:45.

Пройдя лабиринтами коридоров в окружении охраны, он вначале закрывается от СМИ в комнате с узким кругом партийцев. Среди них – глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков и руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, который признался журналистам УП, что давал взятку в прошлом году во время родов жены.

Чуть позже Зеленский сорок минут общается со всем своим активом.

Перед тем, как двери в зал захлопнутся, журналисты УП успевают спросить президента о скандальной "отставке" Андрея Богдана.

Президент обещает, что уволит главу своего Офиса "в любой момент, когда общество захочет". Но в разговор вмешивается вышедший из себя Богдан, и уводит Зеленского от камер СМИ.

В эти минуты в холле Rixosa слышится детский плач.

– Это пелвый лаз в жизни, когда я могла сделать селфи с Зеленским, – льет крокодильи слезы семилетняя Элина.

Девочка приехала отдыхать в Трускавец из Киева, вместе с родителями и девятилетним братом Богданом. Приезда президента дети ждали несколько дней. Но не смогли пробиться с первого раза сквозь плотное кольцо журналистов и охраны, чтобы сфотографироваться с ним.

Через полтора часа Элина и Богдан уже сияют от счастья. Им все же удается поймать своего кумира на заднем дворе, где он устраивает селфи-сессию для своих партийцев и постояльцев отеля.

Зеленского встречают на улицах Трускавца со смартфонами наготове

Прежде чем скрыться от публики, Зеленский успевает пожаловаться на камеру УП, что не виделся родителями два с половиной месяца, с момента инаугурации.

Пока "слуги народа" делят портфели за закрытыми дверьми, не все в отеле радуются приезду президента и будущих парламентариев.

– Така вже зневіра до всіх, – говорит смущенно стоящая за барной стойкой сотрудница отеля. – Тільки Порошенко щось зробив. Не вірю, що Зеленському і всім цим слугам щось вдасться.

Молодые, активные, позитивные. Не бедные. Это – лишь часть портрета будущих депутатов, который вырисовывается за время наблюдений в Трускавце.

В этих незнакомых людях также чувствуется наивность и некоторая самонадеянность. Они много и зачастую пафосно говорят о своей внутренней свободе. Клянутся, что не пойдут на сделки с совестью и олигархами.

Романтичный настрой, который витает среди "слуг народа", эмоционально выражает мажоритарщик из Тернополя Игорь Васильев: "Ой, хлопці, я так хочу, щоб все у нас вийшло! Єдине, що мене лякає, що влада мене змінить. Не хочу, щоб десь мене занесло".

В веренице обещаний запоминаются слова и о снятии неприкосновенности, и о ликвидации мажоритарки, и о наказаниях для кнопокдавов.

– За "кнопкодавство" нужно вводить высокие штрафы, от 50 до 80 тысяч гривен, – говорит журналистами УП глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. – Если будут такие, до кого не доходит с первого раза, – криминальная ответственность.

Для тех, кто прогулял 30% своего рабочего времени, – досрочное прекращение полномочий народного депутата.

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