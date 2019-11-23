Украина вспоминает жертв Голодомора: в 16:00 зажгут свечи памяти

В 16:00 23 ноября в Украине объявят минуту молчания в память жертв голодоморов, а также проведут всеукраинскую акцию "Зажги свечу". Память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине почтили президент Владимир Зеленский с женой.

Источник: Офис президента, Институт национальной памяти

Дословно: "Президентская семья возложила памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора, что на Михайловской площади в Киеве. Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания".

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Детали: 23 ноября состоятся траурные мероприятия на территории Национального музея Голодомора-геноцида с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, духовенства, иностранных гостей.

В этот день на территории Киева приспустят флаги и ограничат развлекательные мероприятия, также внесут изменения в программы коммунальных средств массовой информации.

В храмах 23 ноября пройдут поминальные панихиды по жертвам Голодомора в Украине.

Присоединиться к акции "Зажги свечу" может каждый желающий – для этого нужно установить свечу на подоконнике.

Сейчас о годовщине трагедии уже напомнили пятый президент Петр Порошенко, Посольство США в Украине, бывший премьер Арсений Яценюк и другие.

Митрополит ПЦУ Епифаний призвал молитвой почтить всех жертв Голодомора.

Предыстория:

Согласно последнему опросу социологической группы "Рейтинг", 82% граждан Украины считают, что Голодомор 1932-33 гг. был геноцидом украинского народа.

Участники украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский" зажгут 12 свечей в память о жертвах Голодомора.

Справка:

Голодомор – это геноцид украинского народа, устроенный коммунистическим тоталитарным режимом с намерением уничтожить полностью или частично украинскую национальную группу. Эта квалификация вытекает из Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года "О предотвращении преступления геноцида и наказании за него" и закона Украины "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине" от 28 ноября 2006 года.

Всесоюзная коммунистическая пария (большевиков) и правительство СССР в 1932-1933 годах организовали искусственный голод на территории Украинской ССР и Кубани. Чтобы исключить сопротивление украинцев становлению и утверждению коммунистического тоталитарного режима, осенью 1932 года коммунисты начали специальную карательную операцию – массовый искусственный голод.

Вследствие умышленного создания условий, несовместимых с жизнью, за несколько месяцев в 1932-1933 годах в Украине погибли миллионы людей.

Традиционно, в четвертую субботу ноября, в 16:00, память о более 7 миллионах украинцев, убитых во время геноцида, вспоминают минутой молчания и зажиганием свечей. Традицию зажигать свечи в окне своих домов, так называемую акцию "Свеча в окне", предложил исследователь Голодомора Джеймс Мейс.