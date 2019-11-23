Апелляционный суд оставил за решеткой "торнадовцев", осужденных за пытки

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда в уголовном производстве в отношении бывших бойцов батальона МВД "Торнадо", осужденных за похищение и пытки людей.

Источник: пресс-служба Киевского апелляционного суда

Дословно: "Постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда от 22 ноября апелляционные жалобы... оставлены без удовлетворения".

Детали: Суд оставил без изменений приговор Оболонского райсуда Киева от 7 апреля 2017 в отношении экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" ГУ МВД в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения: Максима Глебова, Бориса Гульчука, Андрея Демчука, Романа Иваша, Никиты Куста, Никиты Свиридовского, Юрия Шевченко, Даниила Ляшука, Ильи Холода и Анатолия Пламадялы.

Полный текст постановления суд огласит 2 декабря.

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