Апелляционный суд оставил за решеткой "торнадовцев", осужденных за пытки

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Суббота, 23 ноября 2019, 14:31

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда в уголовном производстве в отношении бывших бойцов батальона МВД "Торнадо", осужденных за похищение и пытки людей.

Источник: пресс-служба Киевского апелляционного суда

Дословно: "Постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда от 22 ноября апелляционные жалобы... оставлены без удовлетворения".

Детали: Суд оставил без изменений приговор Оболонского райсуда Киева от 7 апреля 2017 в отношении экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" ГУ МВД в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения: Максима Глебова, Бориса Гульчука, Андрея Демчука, Романа Иваша, Никиты Куста, Никиты Свиридовского, Юрия Шевченко, Даниила Ляшука, Ильи Холода и Анатолия Пламадялы.

Полный текст постановления суд огласит 2 декабря.

Предыстория:

  • 7 апреля 2017 года Оболонский районный суд Киева приговорил 8 бывших бойцов роты милиции "Торнадо" к лишению свободы на срок от 8 до 11 лет и еще четверых – к 5 годам условно.
  • Из признали виновными в похищении людей, автотранспорта, пытках, удовлетворении половой страсти неестественным путем, незаконном проникновении в жилье и других преступлениях.
  • Защита обжаловала приговор.
  • 9 августа 2018 года правоохранители заявили, что экс-бойцы батальона "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО требовали у иностранца имущество и готовили беспорядки, а затем устроили вооруженное сопротивление.
  • Якобы у осужденных в камере были самодельные взрывные пакеты, холодное оружие и топливо.
  • Киевская полиция открыла производство относительно посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа из-за действий экс-бойцов батальона "Торнадо" в СИЗО 9 августа.

Украинская правда
Темы: суд полиция


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