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Боевики стреляли возле Южного, без потерь – Минобороны

Суббота, 23 ноября 2019, 14:05

С начала суток 23 ноября боевики со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Южного, что на Луганском направлении.

Источник: ежедневная сводка Минобороны об обстановке в районе Операции объединенных сил

Детали: Обстрелы зафиксировали после 10 утра.

Оккупанты вели огонь 10 минут со стороны шахты имени Гагарина.

По имеющейся на 12:30 информации, потерь со стороны Украины нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассОбъединенные силы на Донбассе
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