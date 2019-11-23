Боевики стреляли возле Южного, без потерь – Минобороны
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Суббота, 23 ноября 2019, 15:05
С начала суток 23 ноября боевики со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Южного, что на Луганском направлении.
Источник: ежедневная сводка Минобороны об обстановке в районе Операции объединенных сил
Детали: Обстрелы зафиксировали после 10 утра.
Оккупанты вели огонь 10 минут со стороны шахты имени Гагарина.
По имеющейся на 12:30 информации, потерь со стороны Украины нет.
Украинская правда
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