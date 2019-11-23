ООС: 7 обстрелов, без потерь

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Суббота, 23 ноября 2019, 18:19

С начала суток субботы вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: 3 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у населенного пункта Южное. Враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела по позициям Объединенных сил: дважды у Песков - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Водяного - из автоматических гранатометов; неподалеку Верхнеторецкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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