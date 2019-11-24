Помощник Зеленского Ермак: Количество атак против меня возрастет

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявляет, что против него в ближайшее время увеличится количество информационных атак, потому что он прилагает усилия для окончания войны.

Источник: пост Ермака в Facebook

Прямая речь: "В Украине есть ряд политиков, которым невыгодно, чтобы заканчивалась война. Им невыгодно, потому что они обогащаются на ней – как материально, так и политически, наращивая рейтинг.

Поэтому я не удивляюсь информационным атакам на меня, это логичный шаг с их стороны.

Запомните этот пост, как говорится: в ближайшее время количество информационных атак против меня сильно увеличится".

Детали: По словам Ермака, причиной информационных атак является то, что он в составе команды президента прилагает "много усилий для того, чтобы война была закончена, а территориальная целостность и суверенитет Украины – восстановлены".

В качестве примера он привел озвученные к нему вопросы в эфире телеканала "Прямой".

Ермак назвал манипуляцией и таким, что не соответствует действительности, заявление, что "в 2018 году Андрей Борисович Ермак де-факто стал бизнес-партнером людей, тесно связанных с Аркадием Ротенбергом".

По его словам, ООО "Интерпромфинанс-безопасность" было зарегистрировано в 2001 году, однако никакой хозяйственной деятельности не вело. Поэтому еще до войны он не имел и не имеет сейчас никаких отношений с ООО "Сарыч", которое связывают с российским олигархом Аркадием Ротенбергом, другом Владимира Путина и строителем Крымского моста.

Проблема возникла из-за того, что он потерял связь с ООО "Интерпромфинанс-безопасность" и все это время не мог закрыть компанию.

Ермак также заявил, что в отношении его разговора с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором, сам посол уже сделал заявление по этому поводу, указав, что за конфликт однозначно соответствует Россия, а не пятый президент Петр Порошенко.

Кроме того, он отрицал заявления журналиста о том, что его брат Денис вернулся с АТО "невредимым". Ермак рассказал, что его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях в качестве добровольца, в августе 2014 получил контузию и перенес тяжелую операцию по восстановлению зрения.

Помощник президента подчеркнул, что "двери его кабинета всегда открыты для прессы" и добавил, что работает дальше.

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