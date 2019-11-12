"Крымский мост" вряд ли принесет прибыль Ротенбергу – СМИ
Строительство "Крымского моста" с аннексированного полуострова, скорее всего, принесет компании "Мостотрест" Аркадия Ротенберга нулевую прибыль.
Источник: комментарий главы "Мостотреста" Владимира Власова российскому "Forbes"
Прямая речь Власова: "Будет хорошо, если генподрядчик "Стройгазмонтаж" не будет в минусе"
Аналитик Михаил Ганелин считает, что в данном случае "нулевой результат – это даже хороший результат, могли оказаться и серьезные убытки".
Детали: Компания "Стройгазмонтаж" до недавнего времени принадлежала Ротенбергу и участвовала в строительстве Крымского моста.
СК "Мост", долей в которой тогда владел холдинг "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко, изначально отказалась строить "Крымский мост" – якобы из-за риска прогореть.
Проект мог оказаться убыточным, и это оттолкнуло Тимченко, говорит источник "Forbes", знакомый с обсуждениями тех лет.
Сам Тимченко отказ от строительства в декабре 2014 года объяснял так: "Я боюсь репутационных рисков. Это очень рискованная история, я боюсь взяться и не осилить".
"Стройгазмонтаж" был назначен генподрядчиком проекта строительства Крымского моста в январе 2015 года. Общая стоимость проекта составила не менее 223 миллиардов рублей.
"Мостотрест" был субподрячиком строительства моста, получив контракт в 97 миллиардов рублей на возведение опор и пролетов.
Аркадий Ротенберг говорил, что заняться строительством Крымского моста его попросил лично президент РФ Владимир Путин. Бизнесмен заявлял, что рассматривает этот проект "как вклад в развитие страны", а "не с целью зарабатывания денег".
Недавно "Стройгазмонтаж" сменил владельца. По данным РБК, Ротенберг продал компанию одной из "дочек" "Газпрома" за 75 миллиардов рублей.
Предыстория:
- Россия аннексировала АР Крым в феврале-марте 2014 года.
- О том, что России нужен мост, соединяющий ее с Крымом, Владимир Путин заявил в середине марта 2014 года – еще до подписания указа о "присоединении" полу острова к РФ.
- В декабре 2019 года на Крымском (Керченском) мосту собираются открыть железнодорожное движение: уже продают билеты на поезда в Москву и Санкт-Петербург, а также в обратном направлении.
- На строительство Россия потратило более 300 млрд рублей с учетом железнодорожных и автомобильных подходов.