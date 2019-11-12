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"Крымский мост" вряд ли принесет прибыль Ротенбергу – СМИ

Вторник, 12 ноября 2019, 10:11

Строительство "Крымского моста" с аннексированного полуострова, скорее всего, принесет компании "Мостотрест" Аркадия Ротенберга нулевую прибыль.

Источник: комментарий главы "Мостотреста" Владимира Власова российскому "Forbes"

Прямая речь Власова: "Будет хорошо, если генподрядчик "Стройгазмонтаж" не будет в минусе"

Аналитик Михаил Ганелин считает, что в данном случае "нулевой результат – это даже хороший результат, могли оказаться и серьезные убытки".

Детали: Компания "Стройгазмонтаж" до недавнего времени принадлежала Ротенбергу и участвовала в строительстве Крымского моста.

СК "Мост", долей в которой тогда владел холдинг "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко, изначально отказалась строить "Крымский мост" – якобы из-за риска прогореть.  

Проект мог оказаться убыточным, и это оттолкнуло Тимченко, говорит источник "Forbes", знакомый с обсуждениями тех лет.

Сам Тимченко отказ от строительства в декабре 2014 года объяснял так: "Я боюсь репутационных рисков. Это очень рискованная история, я боюсь взяться и не осилить".

"Стройгазмонтаж" был назначен генподрядчиком проекта строительства Крымского моста в январе 2015 года. Общая стоимость проекта составила не менее 223 миллиардов рублей.

"Мостотрест" был субподрячиком строительства моста, получив контракт в 97 миллиардов рублей на возведение опор и пролетов.

Аркадий Ротенберг говорил, что заняться строительством Крымского моста его попросил лично президент РФ Владимир Путин. Бизнесмен заявлял, что рассматривает этот проект "как вклад в развитие страны", а "не с целью зарабатывания денег".

Недавно "Стройгазмонтаж" сменил владельца. По данным РБК, Ротенберг продал компанию одной из "дочек" "Газпрома" за 75 миллиардов рублей.

Предыстория:

  • Россия аннексировала АР Крым в феврале-марте 2014 года.
  • О том, что России нужен мост, соединяющий ее с Крымом, Владимир Путин заявил в середине марта 2014 года – еще до подписания указа о "присоединении" полу острова к РФ.
  • В декабре 2019 года на Крымском (Керченском) мосту собираются открыть железнодорожное движение: уже продают билеты на поезда в Москву и Санкт-Петербург, а также в обратном направлении.
  • На строительство Россия потратило более 300 млрд рублей с учетом железнодорожных и автомобильных подходов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымРосcияаннексияКерченский проливбизнес
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