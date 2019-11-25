Взрыв в Афганистане: погиб сотрудник ООН

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Понедельник, 25 ноября 2019, 02:11

В результате нападения талибов на автомобиль Миссии ООН в столице Афганистана Кабуле один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Источник: "Голос Америки", сайт Миссии ООН в Афганистане

Детали: По словам представителя МВД Афганистана Назрата Рахими взрыв произошел от ручной гранаты, которую бросили в американский автомобиль.

По сообщению местных СМИ, число погибших может возрасти.

В ООН подтвердили гибель своего сотрудника и заявили о ранении двух представителей Миссии. Также заметили, что не будут разглашать личные данные убитого.

Международная организация требует немедленного расследования нападения.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ООН Афганистан


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