Взрыв в Афганистане: погиб сотрудник ООН

В результате нападения талибов на автомобиль Миссии ООН в столице Афганистана Кабуле один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Источник: "Голос Америки", сайт Миссии ООН в Афганистане

Детали: По словам представителя МВД Афганистана Назрата Рахими взрыв произошел от ручной гранаты, которую бросили в американский автомобиль.

По сообщению местных СМИ, число погибших может возрасти.

В ООН подтвердили гибель своего сотрудника и заявили о ранении двух представителей Миссии. Также заметили, что не будут разглашать личные данные убитого.

Международная организация требует немедленного расследования нападения.

Напомним: