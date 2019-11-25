Взрыв в Афганистане: погиб сотрудник ООН
Понедельник, 25 ноября 2019, 01:11
В результате нападения талибов на автомобиль Миссии ООН в столице Афганистана Кабуле один человек погиб, еще пятеро получили ранения.
Источник: "Голос Америки", сайт Миссии ООН в Афганистане
Детали: По словам представителя МВД Афганистана Назрата Рахими взрыв произошел от ручной гранаты, которую бросили в американский автомобиль.
По сообщению местных СМИ, число погибших может возрасти.
В ООН подтвердили гибель своего сотрудника и заявили о ранении двух представителей Миссии. Также заметили, что не будут разглашать личные данные убитого.
Международная организация требует немедленного расследования нападения.
Напомним:
- В начале ноября в результате взрыва бомбы в провинции Тахар в Афганистане погибли 8 школьников.
- В октябре в результате взрывов в одной из мечетей на востоке Афганистана погибли по меньшей мере 62 человека, еще более 30 получили ранения.
Украинская правда