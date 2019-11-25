Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Избиратели Порошенко и Медведчука считают, что страна движется не туда

Понедельник, 25 ноября 2019, 11:08

В ноябре 2019 года 36% граждан считали, что Украина движется в правильном направлении, 39% были уверены в противоположном.

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, проведенного 4-19 ноября

Детали: В правильности движения страны преимущественно убеждены избиратели партии "Слуга народа" (50% считают направление движения правильным, а 25% – неправильным). 

 

А вот избиратели партий "Оппозиционная платформа "За жизнь" и "Европейская солидарность", напротив, уверены в обратном. 69% избирателей ОПЗЖ и 74% избирателей "ЕС" оценивают направление движения страны как неправильное.

При этом социологи отмечают, что сразу после выборов уверенности в правильности направления движения было значительно больше: в августе 2019 года 50% считали направление движения правильным, а 23% – неправильным.

Однако и сейчас результаты значительно более оптимистичны, чем были до выборов: в августе 2018 года только 11% украинцев считали, что Украина движется в правильном направлении, а 72% были уверены, что направление движения неправильное.

Опрос проходил с 4 по 19 ноября в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос был осуществлен при финансовой поддержке Представительства Европейского Союза в Украине.

Предыстория:

  • В марте 2019 года, накануне первого тура выборов президента, две трети украинцев считали, что дела в стране идут в неправильном направлении, и только каждый пятый считал, что в правильном.

Украинская правда
Темы: опросПорошенкоМедведчукЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
опрос
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"
56% украинцев ожидают от саммита НАТО гарантий вступления Украины
Последние новости
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
Все новости...
Реклама: