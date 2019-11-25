Избиратели Порошенко и Медведчука считают, что страна движется не туда

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Понедельник, 25 ноября 2019, 12:08

В ноябре 2019 года 36% граждан считали, что Украина движется в правильном направлении, 39% были уверены в противоположном.

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, проведенного 4-19 ноября

Детали: В правильности движения страны преимущественно убеждены избиратели партии "Слуга народа" (50% считают направление движения правильным, а 25% – неправильным). 

 

А вот избиратели партий "Оппозиционная платформа "За жизнь" и "Европейская солидарность", напротив, уверены в обратном. 69% избирателей ОПЗЖ и 74% избирателей "ЕС" оценивают направление движения страны как неправильное.

При этом социологи отмечают, что сразу после выборов уверенности в правильности направления движения было значительно больше: в августе 2019 года 50% считали направление движения правильным, а 23% – неправильным.

Однако и сейчас результаты значительно более оптимистичны, чем были до выборов: в августе 2018 года только 11% украинцев считали, что Украина движется в правильном направлении, а 72% были уверены, что направление движения неправильное.

Опрос проходил с 4 по 19 ноября в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос был осуществлен при финансовой поддержке Представительства Европейского Союза в Украине.

Предыстория:

  • В марте 2019 года, накануне первого тура выборов президента, две трети украинцев считали, что дела в стране идут в неправильном направлении, и только каждый пятый считал, что в правильном.

Украинская правда
Темы: опрос Порошенко Медведчук Зеленский


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