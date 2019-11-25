Большинство украинцев хочет переговоров Зеленского с Путиным

3395 просмотров
Понедельник, 25 ноября 2019, 12:19

Согласно опросу, 75% граждан Украины положительно относятся к решению президента Владимира Зеленского инициировать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Донбассе.

Источник: исследование общественного мнения за ноябрь, проведенный фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии

Дословно: "Граждане преимущественно положительно относятся к первым решениям и предложениям президента Владимира Зеленского: инициирование переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Донбассе (положительно - 75%, отрицательно - 15%), решение по отводу войск от линии разграничения (положительно - 59%, отрицательно - 26%)".

 

Детали: Также украинцы положительно оценили:

  • предоставление гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины (положительно - 61%, отрицательно - 17%),
  • возобновление диалога с Польшей по проблемным историческим вопросам (положительно - 63%, отрицательно - 10%),
  • решение легализовать добычу янтаря (положительно - 71%, отрицательно - 13%),
  • полное обновление состава Центральной избирательной комиссии (положительно - 49%, отрицательно - 13.5%).

Дополнительно: Исследование проводилось 4-19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украинская правда
Темы: Зеленский опрос социология Путин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Избиратели Порошенко и Медведчука считают, что страна движется не туда 25 ноября 2019, 12:08
Помощник Зеленского Ермак: Количество атак против меня возрастет 24 ноября 2019, 08:32
Зеленский наградил иностранок за деятельность в отношении правды о Голодоморе 23 ноября 2019, 23:35
Все новости
Главные новости
Украинцы резко поменяли отношение к "новым лицам" в политике – опрос
Вандалы нанесли свастику на памятник Шолом-Алейхему в Киеве
В Кулебы после ДТП переломаны ребра, его сын – без сознания
Порошенко рассказал о двух встречах с Джулиани и его обещаниях
Все новости
self-made

Оптимисты дольше живут и лучше спят. Но можно ли ими стать?

интервью

Монро о первом 10-долларовом гонораре, старости, сексе и эпитафии

социум

Новогодние елки-2020: где купить легальную и штрафы за незаконную

Поиск по сайту
Архив
Весь архів