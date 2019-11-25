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Большинство украинцев хочет переговоров Зеленского с Путиным

Понедельник, 25 ноября 2019, 11:19

Согласно опросу, 75% граждан Украины положительно относятся к решению президента Владимира Зеленского инициировать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Донбассе.

Источник: исследование общественного мнения за ноябрь, проведенный фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии

Дословно: "Граждане преимущественно положительно относятся к первым решениям и предложениям президента Владимира Зеленского: инициирование переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Донбассе (положительно - 75%, отрицательно - 15%), решение по отводу войск от линии разграничения (положительно - 59%, отрицательно - 26%)".

 

Детали: Также украинцы положительно оценили:

  • предоставление гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины (положительно - 61%, отрицательно - 17%),
  • возобновление диалога с Польшей по проблемным историческим вопросам (положительно - 63%, отрицательно - 10%),
  • решение легализовать добычу янтаря (положительно - 71%, отрицательно - 13%),
  • полное обновление состава Центральной избирательной комиссии (положительно - 49%, отрицательно - 13.5%).

Дополнительно: Исследование проводилось 4-19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Что было раньше: Президент провел несколько телефонных разговоров с Путиным. За это время состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Состоялось разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Стороны договорились о встрече в "нормандской формате" на высшем уровне 9 декабря.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийопроссоциологияПутин
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