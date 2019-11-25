Более двух третей украинцев не знают, кто прошел в Раду по их округу

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Понедельник, 25 ноября 2019, 13:46

Только 29% граждан знают, кто был избран в Верховную Раду по их мажоритарному округу.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирину Бекешкину, которая представляла результаты опроса

Прямая речь: "Что интересно, только 29% граждан знают, кто был избран по их мажоритарному округу. Кажется, пора развернуть деятельность в округе или что-то еще".

Детали: По словам Бекешкиной, 68% опрошенных граждан не знают, кто избран в ВР по их округу.

Она также отметила, что среди избирателей партий, прошедших в Верховную Раду, о своих мажоритарных депутатах знает меньшинство. В частности, среди избирателей партий "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Европейская солидарность" и "Слуга народа" – таких только 37%.

Бекешкина напомнила, что на большинстве мажоритарных округов были избраны депутаты от "Слуги народа", но только 37% тех, кто голосовал за эту партию, знают, кто был избран по мажоритарному округу.

Согласно опросу, до сих пор 82% избирателей, которые принимали участие в голосовании, считают, что они сделали правильный выбор – и в первом, и во втором туре президентских выборов, и особенно на парламентских выборах.

Совместный опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии проходил с 4 по 19 ноября в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос был осуществлен при финансовой поддержке Представительства Европейского Союза в Украине. 

Предыстория:

  • Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля. 
  • Согласно августовскому опросу фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и КМИС, только 47,5% украинцев знали, кто был избран депутатом в их мажоритарном округе.

Темы: опрос выборы президента 2019 Верховная Рада


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