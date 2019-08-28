Половина украинцев не знает своего депутата-мажоритарщика

Источник: опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии

Только 47,5% украинцев знают, кто был избран депутатом в их мажоритарном округе.

Детали: Больше всех о своем мажоритарщике знают избиратели партии "Европейской солидарности" (71%), среди избирателей партии "Батькивщина" – 51%, "Оппозиционный платформы – За жизнь" – 57%, "Слуги народа" – 60%.

Большинство граждан (58%) уверены, что главная задача депутата-мажоритарщика – решать проблемы своего округа.

Законотворческую деятельность как главную для мажоритарщиков определяют только 22% опрошенных.

скриншот: результат опроса

Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 года во всех областях, кроме Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Всего было опрошено 2040 совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 2019

Напомним: