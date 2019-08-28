Половина украинцев не знает своего депутата-мажоритарщика
Источник: опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии
Только 47,5% украинцев знают, кто был избран депутатом в их мажоритарном округе.
Детали: Больше всех о своем мажоритарщике знают избиратели партии "Европейской солидарности" (71%), среди избирателей партии "Батькивщина" – 51%, "Оппозиционный платформы – За жизнь" – 57%, "Слуги народа" – 60%.
Большинство граждан (58%) уверены, что главная задача депутата-мажоритарщика – решать проблемы своего округа.
Законотворческую деятельность как главную для мажоритарщиков определяют только 22% опрошенных.
Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 года во всех областях, кроме Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Всего было опрошено 2040 совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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Результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 2019
Напомним:
- Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля.
- По их результатам, в Верховную Раду прошли 5 партий - "Слуга народа" Владимира Зеленского, "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука.
- Монобольшинство в Раде получила "Слуга народа" – 254 мандата. Партия Зеленского получила наибольшую в истории Украины поддержку избирателей и впервые взяла больше половины мест в Раде.
- Первое торжественное заседание Верховной Рады 9 созыва состоится 29 августа.
- 27 августа подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады 9 созыва утвердила руководителей, заместителей и секретарей 23 комитетов.
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