Половина украинцев не знает своего депутата-мажоритарщика

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Среда, 28 августа 2019, 13:14

Источник: опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии

Только 47,5% украинцев знают, кто был избран депутатом в их мажоритарном округе.

Детали: Больше всех о своем мажоритарщике знают избиратели партии "Европейской солидарности" (71%), среди избирателей партии "Батькивщина" – 51%, "Оппозиционный платформы – За жизнь" – 57%, "Слуги народа" – 60%.

Большинство граждан (58%) уверены, что главная задача депутата-мажоритарщика – решать проблемы своего округа.

Законотворческую деятельность как главную для мажоритарщиков определяют только 22% опрошенных.

 
скриншот: результат опроса

Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 года во всех областях, кроме Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Всего было опрошено 2040 совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 2019

Напомним:

  • Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля. 
  • По их результатам, в Верховную Раду прошли 5 партий - "Слуга народа" Владимира Зеленского, "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука.
  • Монобольшинство в Раде получила "Слуга народа" – 254 мандата. Партия Зеленского получила наибольшую в истории Украины поддержку избирателей и впервые взяла больше половины мест в Раде.
  • Первое торжественное заседание Верховной Рады 9 созыва состоится 29 августа.
  • 27 августа подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады 9 созыва утвердила руководителей, заместителей и секретарей 23 комитетов.

Украинская правда

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