Дело Гандзюк: суд уменьшил Мангеру залог

2619 просмотров
Понедельник, 25 ноября 2019, 14:52

Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе преступления против Екатерины Гандзюк, уменьшили залог с двух с половиной миллиона гривен до более одного миллиона.

Источник: "Слидство.Инфо"

Детали: 25 ноября Шевченкрвский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство защитников Мангера. Адвокаты председателя Херсонского облсовета просили снизить сумму залога до 148-ми тысяч гривен. Свою позицию они обосновывали тем, что изменилась тяжесть преступления, в котором подозревается Мангер.

 

На момент, когда чиновнику избирали залог, его подозревали в заказе убийства активистки Гандзюк (ч. 2 ст. 115). Тогда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести почти 2,5 миллиона гривен залога. Мангер внес залог в феврале 2019 года.

Однако в апреле Мангеру "смягчили" подозрение, и с тех пор ему инкриминируют заказ нанесения тяжких телесных повреждений, а не убийства (ч. 2 ст. 121 УК).

В своем ходатайстве адвокат Дмитрий Ильченко попросил уменьшить залог в почти 17 раз. Представители Генеральной прокуратуры возражали против такого решения. Суд назначил новый залог, который теперь составляет один миллион и 150 тысяч гривен.

Почему это важно: Фамилия Мангера есть среди тех, кого близкое окружение Гандзюк и движение активистов называют заказчиками преступления против нее.

Знать больше: "Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки"

Темы: нападение на Гандзюк суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Три четверти украинцев следит за делом убийства Гандзюк и ждет его завершения 25 ноября 2019, 13:03
Апелляционный суд не разрешил переименовать улицу в Херсоне именем Гандзюк 8 ноября 2019, 11:37
Главные новости вторника и ночи: убийство Кирилла Тлявова, госбюджет-2020 6 ноября 2019, 08:00
Все новости
Главные новости
Взрыв авто адвоката в Харькове: машину подрывников нашли сожженной
В Черновцах представили нового главу ОГА
Транзит газа: "Нафтогаз" ответил на предложение "Газпрома"
Почти половина украинцев недовольна Радой, треть допускает перевыборы
Все новости
self-made

Оптимисты дольше живут и лучше спят. Но можно ли ими стать?

семья

Хотите успешного ребенка? Привлекайте его к домашним обязанностям

Фото

Как выглядят черепахи-альбиносы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів