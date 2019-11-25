Дело Гандзюк: суд уменьшил Мангеру залог

Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе преступления против Екатерины Гандзюк, уменьшили залог с двух с половиной миллиона гривен до более одного миллиона.

Источник: "Слидство.Инфо"

Детали: 25 ноября Шевченкрвский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство защитников Мангера. Адвокаты председателя Херсонского облсовета просили снизить сумму залога до 148-ми тысяч гривен. Свою позицию они обосновывали тем, что изменилась тяжесть преступления, в котором подозревается Мангер.

На момент, когда чиновнику избирали залог, его подозревали в заказе убийства активистки Гандзюк (ч. 2 ст. 115). Тогда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести почти 2,5 миллиона гривен залога. Мангер внес залог в феврале 2019 года.

Однако в апреле Мангеру "смягчили" подозрение, и с тех пор ему инкриминируют заказ нанесения тяжких телесных повреждений, а не убийства (ч. 2 ст. 121 УК).

В своем ходатайстве адвокат Дмитрий Ильченко попросил уменьшить залог в почти 17 раз. Представители Генеральной прокуратуры возражали против такого решения. Суд назначил новый залог, который теперь составляет один миллион и 150 тысяч гривен.

Почему это важно: Фамилия Мангера есть среди тех, кого близкое окружение Гандзюк и движение активистов называют заказчиками преступления против нее.

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