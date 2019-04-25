У генпрокурора объяснили, почему Мангеру смягчили статью
Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру изменили подозрение по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, исходя из новых доказательств.
Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, комментируя информацию "Следствия. Инфо" о том, что Мангера уже подозревают в заказе не убийства, а избиения херсонской активистки, в результате которого она умерла.
"Да, Владиславу Мангер органом досудебного расследования изменено подозрение на ч.3 ст. 27 и ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 121 УК Украины как организатору преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Подозрение изменено, исходя из полученных доказательств и имеющихся у следствия оснований", – пояснила Сарган.
2 часть 121 статьи УКУ – "умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего".
"Все согласуется с адвокатами погибшей", – заверила Сарган.
Ранее главу Херсонского облсовета подозревали в организации убийства и умышленном убийстве. Такая статья грозила бы лишением свободы от 10 до 15 лет или пожизненным заключением. Теперь Мангеру грозит лишение свободы на 7-10 лет.
5 другим фигурантам этого дела уже также изменили подозрение.
Обвиняемым Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу, Никите Грабчуку и Сергею Торбину изменили подозрение на ч.2 ст.28, ч.2 ст.121 УК также "в связи с получением новых оцененных разоблачающих доказательств", пояснил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
"Еще одного фигуранта по делу Гандзюк Игоря Павловского Шевченковский райсуд. Киева оставил под стражей", – добавил он.
Напомним:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как, по версии следствия, Мангер готовил убийство Гандзюк.
- Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и председатель облсовета вышел на свободу.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.
- Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.
- Следствие утверждало, что доказательств против Гордеева нет.