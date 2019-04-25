У генпрокурора объяснили, почему Мангеру смягчили статью

Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру изменили подозрение по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, исходя из новых доказательств.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, комментируя информацию "Следствия. Инфо" о том, что Мангера уже подозревают в заказе не убийства, а избиения херсонской активистки, в результате которого она умерла.

"Да, Владиславу Мангер органом досудебного расследования изменено подозрение на ч.3 ст. 27 и ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 121 УК Украины как организатору преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Подозрение изменено, исходя из полученных доказательств и имеющихся у следствия оснований", – пояснила Сарган.

2 часть 121 статьи УКУ – "умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего".

"Все согласуется с адвокатами погибшей", – заверила Сарган.

Ранее главу Херсонского облсовета подозревали в организации убийства и умышленном убийстве. Такая статья грозила бы лишением свободы от 10 до 15 лет или пожизненным заключением. Теперь Мангеру грозит лишение свободы на 7-10 лет.

Другим фигурантам этого дела уже также изменили подозрение.